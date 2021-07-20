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〈台股盤前〉空軍圍城 法人早嗅到煙硝味 月線下兩關鍵密碼戰

〈台股盤前〉空軍圍城 法人早嗅到煙硝味 月線下兩關鍵密碼戰。(鉅亨網資料照)
〈台股盤前〉空軍圍城 法人早嗅到煙硝味 月線下兩關鍵密碼戰。(鉅亨網資料照)

美國上週再見 Delta 變種病毒肆虐，拖累全球投資氣氛，法人早已嗅到危機，連日落跑，外資昨 (19) 日更大舉提款 424.04 億元，摜壓台股下跌 106 點，收在 17789 點，雖然守住月線，但今晨美股再度暴跌，月線 17706 點恐岌岌可危，下檔賣壓沉重，17597 點、17541 點兩關鍵點位將背水一戰。

台股昨日以 17854.35 點開低後，一度下滑至 17708.15 點，回測月線 17706 點，外資狂砍金控、電子股為主，賣超開發金最多，單日賣超 5 萬 4079 張，賣超聯電 3 萬 2265 張居第二，台積電也遭外資賣超 2 萬 1917 張，全數瞄準大權值個股，顯然外資拒當韭菜，透過大舉提款快閃。

Delta 變種病毒確診數暴增，引發華爾街大規模拋售，VIX 恐慌指數急升 21.95%，美股四大指數全面收黑，道瓊工業指數暴跌 725 點、跌幅超過 2%，創下去年 10 月以來最大跌幅，標普 500 指數和那斯達克指數都跌超過 1%，創 5 月以來以來最差表現。

台股今天恐怕也在劫難逃，從技術面來看，台股月線雖然未跌破，但月線之下隱含層層殺機，關鍵點位先看 7 月 9 日的低點 17597.46 點、6 月 29 日低點 17541.14 點，最低位距離昨日收盤價也不過 248 點，若今日月線、與此兩關鍵密碼相繼跌破，多方防線不排除一路退守 6 月 23 日的 17127.59 點紅棒下緣。

今日觀盤重點， 晶圓代工龍頭台積電昨收 582 元，下跌 1.19%，持續跌破短中期均線，15 日法人說明會迄今股價已下跌 32 元、跌幅約 5.21%，市值縮水新台幣 8297.7 億元；法人指出，台積電短線股價恐回測 6 月 22 日前波低點 578 元，將是多方防守重點。

華為旗下大陸 IC 設計龍頭海思因美國禁令而無法繼續生產高階製程的「麒麟」系列手機晶片，傳出海思近期轉向，以不受美國限制的 40 奈米成熟製程切入當紅的 OLED 驅動 IC 領域，預計年底送樣、明年量產，台灣 IC 設計二哥聯詠首當其衝，敦泰、天鈺等台廠也面臨壓力。

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