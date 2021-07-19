外資出走 台積電近2日市值蒸發超過9000億元

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 上周四 (15 日) 法說會後，失望性賣壓持續出籠，在外資出走下，今 (19) 日股價連兩日走跌，開盤再度跳水下挫，盤中最低下跌 1.87%、來到 578 元，近兩個交易日市值已蒸發超過 9300 億元。

台積電法說會公佈第二季財報，雙率雖符合財測預期，但均較上季下滑，單季稅後純益 1343.6 億元，季減 3.8%，年增 11.2%，每股純益 5.18 元，低於市場預期，上半年純益 2740.49 億元，年增 15.2%，每股賺 10.57 元。

在四大平台需求同步強勁下，台積電預估第三季營收將達 146-149 億美元，季增 9.8-12.1%，將續創新高，符合外資預期的季增 1 成以上，估毛利率 49.5-51.5%，營益率 38.5-40.5%。

由於第二季財報低於市場預期，外資大多下修今年營收與 EPS 預估，並有 3 家外資同步下調目標價，但就長線來看，仍看好高效運算、5G 等應用帶來的結構性需求，將持續驅動台積電營運成長動能。

上周四法說會前夕，外資看好台積電法說行情，連續 4 個交易日買超、共回補超過 5.2 萬張，但上周五 (16 日) 則大賣近 3 萬張；除外資出走外，同樣連續敲進 4 日的投信與自營商，16 日同步轉賣。

台積電大跌，電子權值股今日表現同樣疲弱，台達電下挫超過 4.5%，聯發科跌幅也超過 3.5%，鴻海下跌 2%，聯電、友達、廣達、華碩均處於盤下，僅瑞昱、矽力 - KY、聯詠等 IC 設計族群逆勢抗跌。