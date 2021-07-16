〈台積電法說〉台積電ADR殞落 華爾街多空論戰

週四 (15 日) 台積電第二季獲利不如預期，台積電 ADR 殞落，華爾街分析師對台積電後市進行多空論戰。

晶圓代工龍頭廠台積電週四舉行線上法說會並公布第 2 季財報，受到匯率不利影響，台積電第二季獲利不如預期，第二季每股純益 (EPS) 為 5.18 元，折合美國存託憑證每單位為 0.93 美元，毛利率降到 50%、略低於上季展望的中位數，營益率亦降至 39.1%，形成雙率雙降。

台積電透露，海外布局進度不停歇，除了中國南京廠擴產進行中，未來也不排除在美國進行二期廠房的擴建計畫，甚至首度鬆口或在日本蓋晶圓廠。

華爾街一些分析師認為，持續性的高資本支出可能將損及台積電盈利能力，部分分析師仍樂觀看待。

摩根士丹利分析認為，鑒於今年第三季財測令人失望，台積電股價近期可能會下跌，簡單來說，摩爾定律變得太昂貴了，台積電將不得不承受利潤率的侵蝕，以保持晶片的規模化趨勢，投資者將需要重新考慮台積電的長期戰略。

Bernstein Research 分析師 Mark Li 表示，台積電很可能在未來幾年保持其在製造業的領先地位。

Mark Li 研判：「以中長期來看，台積電的前景依然強勁，儘管明年普遍存在修正風險，但台積電業務存在差異性，不會受到影響。台積電與英特爾的合作正在穩步推進，將有助於台積電 2023 年的營收大幅增長。」

關於海外擴廠點評，GF Securities 分析師 Jeff Pu 表示，如果台積電在日本建立工廠，它可能會建立一個不太成熟的晶圓廠，以便更好地為當地的汽車工業客戶服務。

Jeff Pu 稱，透過在日本設立晶圓廠，台積電也將有機會更好地探索非美國設備的未來發展。

台積電 ADR (TSM-US) 週四開盤震盪走低，終場收黑 5.51% 至每股 117.53 美元，換算價為 655.58 元，折溢價率達 6.77%。

IBD MarketSmith 數據顯示，台積電 ADR 在過去 22 週內一直在盤整，年初迄今漲幅達 5.22%。