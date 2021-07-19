操盤手看台股：台積電法說後的選股新方向

先前提醒過去幾次大盤創高後震盪容易加劇，果然 7/16 日指數下跌逾百點，過高後震盪的慣性持續。曾提及大盤若要站穩萬八，權值電子股及人氣航運股不能有一方出現大幅度的拉回；短線上，由於台積電第 2 季財報不如預期，且毛利率及營益率雙率雙降，股價再度跌破 600 大關，也讓台股萬八得而復失。

台積電法說會後的弱勢與過去有所不同，以往台積電由於身處半導體業的關鍵位置，不僅能由台積電的業績展望看到電子次產業的發展前景，並且兩者之間呈現同向關係。這次台積電第 3 季業績預估季成長僅一成，並且提到客戶對於成熟製程 28 奈米需求較多，台積電後續也會把多個應用轉移到此，跟之前專注在技術領先的先進製程情形大不相同。此舉讓市場一方面對其先進製程的後續效益產生疑慮；另一方面也讓市場成熟製程的產品需求之熱有了更進一步確認。

成熟製程需求熱絡，第 2 季鎖定至今的 MCU(微控制器) 就是最好的案例。由於需求暢旺加上產能吃緊，今年 7 月起已有多數 MCU 廠商出貨報價上調 10%~15%，看好的新唐、應廣、笙泉持續上攻。而繼 MCU 之後，高速傳輸也成焦點。由於疫情影響，宅經濟升溫，對於高速傳輸的需求隨之提升，加上高速影像傳輸介面廠安格擬於 8 月掛牌，相關高速傳輸及 USB 控制晶片業者如祥碩、譜瑞、創惟、威鋒、安國等近日也轉強，可進一步追蹤。

過去台積電所生產的車用晶片由於數量有限、毛利較低，生產順位排位居後，而是以智慧型手機及高效能運算為主力產品，這次台積電卻宣布重新調度其他產業客戶產能來改善車用晶片短缺情況，恐對台積電的毛利率不利；不過此舉將有助全球車用晶片缺貨問題緩解，對於汽車供應鏈有利，這也與先前提到日本車用電子晶片大廠瑞薩電子那珂廠出貨量將於 7 月第 3 周恢復正常的時間點相符，整體來看，車用電子及汽車零組件業者可望因此走出上半年晶片缺貨導致整車無法生產的陰霾，繼一路鎖定的車用電池材料股─康普、美琪瑪、聚和大漲後，近日如切入車載鏡頭的鉅祥、佳凌，車用散熱的力致等也相繼走強，值得留意。

之前談到航運股及鋼鐵股會有一次搶反彈的機會，而若要展開新攻勢，要有週級別日出訊號。近日航運股及鋼鐵股普遍於 7/15 日拉出日級別的日出線 (日出線定義參閱前文)，但是隔日未續攻，整體週級別日出訊號未見，只能視為初步止穩，籌碼還要整理。目前航運股指標仍在貨櫃三雄的長榮、陽明、萬海上，這裡先觀察能否站上月均線，要上攻需要有進一步利多推升。對於一個操盤手而言，每個階段都有當下適合買進的股票，不用過度執著於過去績優的公司，而是要找出什麼公司營運會逐漸變好，更多機會可鎖定 Line@粉絲團。(本專欄為週一、三、五刊出。)



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