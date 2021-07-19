強化影視地位 騰訊加速佈局AI晶片

周一 (19 日) 陸媒報導指出，騰訊 (700-HK) 近期積極招募半導體人才，包含晶片架構師、晶片驗證工程師、晶片設計工程師等，這些職位被設定在騰訊技術工程事業群 (TEG) 之下，外界猜測騰訊有意推出自家晶片。

騰訊對此傳聞回應，基於一些業務的需求，騰訊在特定的領域正在進行一些 AI 晶片研發的嘗試，如 AI 加速和影音編碼譯碼，但並非通用晶片。

之前，騰訊在半導體領域主要以投資形式佈局，如騰訊投資 AI 晶片公司燧原科技。不過，去年 3 月騰訊成立深圳寶安灣騰訊雲計算有限公司，營運項目包含半導體設計研發，引發外界對騰訊製造晶片的猜測。

(圖片: AFP)

值得一提的是，加上此前已經佈局半導體的阿里巴巴 (9988-HK) 和百度(9888-HK)，這次騰訊投入晶片設計，代表中國科技業三雄「BAT」已經全部投入研發晶片領域。

在 5G 世代之下，未來中國在網際網路上的影音品質勢必將進一步提升，影視編碼譯碼能力特別受到重視，加上騰訊佈局在影視端的業務著墨較深，例如騰訊力推的視頻號、騰訊視頻、騰訊體育，以及是虎牙和鬥魚直播平台的股東，因此，加碼 AI 晶片領域，屬於騰訊進一步強化影視領域競爭力的展現。

而「BAT」三巨頭中的阿里巴巴和百度，比騰訊更早佈局 AI 晶片領域。阿里巴巴在 2018 年 9 月成立平頭哥，主要任務是從事晶片的自研開發與戰略佈局。一年後阿里巴巴第一顆自家研發 AI 推理晶片含光 800 問世，目前該晶片已經量產，主要用於阿里巴巴內部。

另一方面，2018 年 7 月百度宣布雲端全功能 AI 晶片「崑崙」，其中包含訓練晶片崑崙 818-300，推理晶片崑崙 818-100，崑崙家族是中國第一款雲端全功能 AI 晶片。

根據百度消息，百度第一代崑崙晶片已於 2020 年初量產，第二代崑崙晶片已經試產成功，將於 2021 年下半年量產。