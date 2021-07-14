騰訊欲買德國遊戲公司 扯出歐美國安問題

周三 (14 日) 德媒報導指出，騰訊 (700-HK) 計劃利用旗下歐洲子公司收購德國遊戲開發商 Crytek，預估金額將逾 3 億歐元。不過報導指出，這筆交易可能引起國家安全疑慮。

該媒體提到，Crytek 曾為幾個西方國家提供軍事模擬程式。部分 Crytek 員工擔心，一旦 Crytek 被騰訊收購，中國政府或解放軍會使用公司的軟體作為軍事用途，或者透過公司監視西方國家如何模擬軍事戰爭，及中國可以藉由這個收購案對西方軍隊及武器製造商進行間諜活動。

報導表示 Crytek 開發的 CryEngine 可能被中國解放軍利用做為戰爭模擬程式，中國可利用此引擎更真實演練對台灣和西方國家的戰爭。同時也可以監視德國、美國和其它國家如何模擬軍事衝突。因為美國陸軍與德國武裝部隊都將 CryEngine 用在軍事模擬和訓練計劃。

報導也稱全球許多武器製造商，如美國洛克希德馬丁、德國 ThyssenKrupp AG、和法國 Thales 等公司都使用該軟體來模擬武器使用。

德媒針對騰訊內部員工結構提出疑慮，雖然騰訊是民營企業，但每年招募員工以共產黨員為優先選擇，2018 年騰訊公開表示該公司黨員比重達 23%，而優秀員工黨員比率高達 50%。員工具備黨員資格更容易升任主管職缺。

騰訊、Crytek 均未對此消息發表言論。

德國經濟部則是不對該案發表評論，但提到任何外資想收購德國企業，德國當局會全面考量各種可能性，不論是外國公司自身買下還是透過旗下歐洲子公司均如此。

