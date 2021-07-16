高盛維持比亞迪買入評級 小升目標價至313港元

高盛發布研究報告，維持比亞迪股份 (1211-HK)「買入」評級，目標價微升 1.6% 至 313 港元。

電動汽車股近期走勢疲弱，作為龍頭的比亞迪連番遭到基金拋售，是原因之一。李祿旗下對沖基金 Himalaya Capital，在於 7 月 8 日、7 月 9 日，分別減持比亞迪 714.4 萬股及 362.75 萬股，連續 2 個交易日，合共套現 24.39 億元，更引發關注。

不過，高盛認為，隨着中國乘用車行業將轉向磷酸鐵锂電池 (LFP)，結合比亞迪在刀片 LFP 産能建設方面的進展，可以進一步推動股價。

高盛提高比亞迪 2021-2025 年 DM-i 混合動力車的交付預期，以及 2022-2025 年電池外部銷售收入的預測，反映公司汽車 / 電池業務強勁産品的牽引力，以及行業有利需求條件。

高盛表示，上調 2021-25 年公司 PHEV 産品預測 5-10%，以及未來 3 年的的淨收入預測 3-5%。

高盛認為，公司汽車銷售將加速。今年上半年，公司新能源乘用車交付量 15 萬輛。受季節性、流行型號、生産量增加以及更多發布的影響，預計到年底公司新能源汽車月銷量將增加至 5-6 萬輛。