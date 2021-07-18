〈觀察〉金融挺企業不只靠傳統放款 應趁疫情強化「創新籌融資」

今 (2021) 年疫情壓力遠遠超過去年，企業分流辦公、商鋪停業等，對以中小企業為主力的台灣來說，持續加大紓困力道外，由於疫情短期不會結束，金融業解企業燃眉之急的措施也應該更多元，除了一般傳統貸款，強化創新籌融資的發展，諸如擴大永續連結貸款力道，或主管機關應思考放行夾層融資等將是重要課題。

舉例來說，面對疫情肆虐，鼓勵企業朝永續思維發展已是共識，因此讓疫情促進永續金融商品發展正是時候。

愈來愈多家銀行推出永續發展連結貸款，銀行為鼓勵客戶重視永續發展，透過貸款利率的「讓利」，只要客戶達到改善環境等永續目標，就可降低貸款利率。

除了貸款，「轉型債券」(Transition Bond) 也可以是個解方，因為過去綠色債券發債籌資主要專款專用在特定「綠色」項目，但是若加強推動「可持續發展債券」，就可以為任何目的籌資。

高盛金融 7 月初就來台發行可持續發展債券，發行總額為 7500 萬美元，同時於櫃買中心與盧森堡交易所雙掛牌。該檔債券為首檔外國金融機構來台發行的可持續發展債券。

櫃買中心表示，該檔債券所募資金，將提供發行人及高盛集團成員公司，所投資或持有與環境、社會或永續發展議題相關的計畫及資產所需的資金或放款。

據櫃買中心統計，可持續發展債券制度自去 (2020) 年 10 月實施以來，發行規模為新台幣 524 億元，分別由中國信託銀行、永豐銀行、遠東新、台北富邦銀行、智利政府、合作金庫及高盛金融所發行，由金額規模可看出，發展空間還很大。

此外，金管會亦可考慮放行兼有債權與股權性質的夾層融資 (Mezzanine Finance)。其實在 2016 年，金管會就曾拋出「四挺」策略，其中就提及將研議夾層融資，但至今五年過去，卻都沒有進展。

所謂「夾層融資」，根據國外經驗，適用的企業普遍具有兩種特質，一種是根據該企業目前的營運狀況及規模，還無法透過上市櫃等公開市場籌資；另一種則是在銀行的授信風險評估下，即使該公司未來有一定的發展潛力，但現階段在銀行業授信規定下，所能獲得的一般性融資極其有限。

「夾層融資」的定義與操作方式，主要是介於債權及股權投資之間的融資型態，由銀行先放款給企業，除收取固定利息外，雙方可約定在一定期限後，將部分比例的貸款，依約定價格轉換成股權投資，具體可結合金控旗下或銀行自設創投子公司操作。當日後風暴遠離，相信金融業者應能回歸風險報酬衡平原理，並享有較放款固定收益更高的股權報酬率。

不過，目前「夾層融資」在實務上還有與銀行法牴觸的困難，包括銀行法第 74 條就商業銀行投資非金融事業設有限制（因多數新創事業均非金融產業），因此侷限了商業銀行運用夾層融資的空間；但若能因為後疫情時代的紓困，加上現今社會許多新創事業崛起，再趁機探討夾層融資法規面的鬆綁，或許對金融業授信將打開另一扇大門。

整體來說，後疫情時代，金融業的轉型除了數位化的升級，金融業也要讓自身籌融資業務更上一層樓，不僅可讓金融業除了透過傳統貸款為產業注入強心針，更可以創新籌融資為企業推出轉骨方，達到金融挺企業的雙贏。