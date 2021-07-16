〈超眾展望〉與日本電產合作測試車用散熱模組 規劃越南新廠生產

散熱廠尼得科超眾 (6230-TW) 與母公司日本電產 Nidec(6594-JP) 合作業務再擴大，據了解，雙方近期在車用領域散熱模組開始測試，預期至少需一年進行認證審查，由於越南新廠規模大，在認證完成後將在該地直接量產出貨。

日本電產考量旗下工業領域客戶對散熱需求增加，看準超眾技術能量，2018 年底入主超眾，董事長永井淳一多次對外強調，自駕車崛起後，車用散熱產品需求大增，雙方在散熱風扇與散熱模組具有互補優勢，可創造更大效益。

超眾表示，日本電產入主後，確實為公司帶來新業務，尤其遊戲娛樂等其他領域，營收比重從往年的 3-5%，今年首季已攀升至 18%，且下半年拉貨強勁，營收貢獻有望進一步放大，不過車用領域過去兩年未有太多著墨。

近期日本電產與超眾在車用領域開始有新進展，其中，日本電產積極布局電動車用驅動馬達市場，旗下產品獲廣汽集團、吉利汽車等公司採用，超眾則在車用散熱模組上啟動測試，後續將申請車用系統認證，雙方將整合產品，搶攻電動車市場大餅。

超眾越南新廠主要出貨至中國以外的市場，包括歐美、東協國家，廠區第一期工程已完成，散熱模組產線陸續進駐並測試，產能與營收貢獻將逐年成長，未來車用散熱模組量產後，擬在越南廠進行生產。