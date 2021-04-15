〈超眾展望〉上游原物料翻漲 散熱廠難跟進漲價

近期上游原物料持續翻漲，銅價、鋁價漲幅擴大，散熱大廠尼得科超眾 (6230-TW) 坦言，雖然散熱模組零組件多使用銅、鋁等金屬，但因散熱零組件價格每季都在調降，難以跟進漲價潮，只能與客戶溝通縮小降價幅度。

筆電產業受惠宅經濟商機，產品供不應求，IC 等零組件吃緊狀況至今尚無法緩解，也帶動上游零組件掀起漲價潮，超眾表示，雖然產業仍面臨零組件吃緊，但散熱廠並沒有缺料狀況，也難以跟進漲價。

金屬市場價格全面翻漲，其中，散熱模組零組件多使用的銅、鋁等，近期銅價攀升至每噸 9000 美元、銅價也來到每噸 2300 美元之上，寫近三年高點。

超眾指出，由於散熱零組件週期短、產業競爭激烈，價格幾乎是每季都在調降，每次調降約個位數百分比，儘管沒有缺料狀況、原物料上揚，客戶仍持續要求降價，不過在製造成本增加下，僅能與客戶協調縮小降價幅度。

超眾表示，為維持獲利表現、降低成本，將產線轉為自動化，提升生產效率，並提升高毛利產品比重，如 Intel 推出新平台 Whitley，因單價較高、毛利佳，且產品生命週期長，有望維持整體獲利表現。

超眾母公司日本電產 (6594-JP) 持續看好雙方合作綜效，加上考量工業領域客戶對散熱的需求增加，再度加碼持股，持股比已突破 8 成、攀升至 80.27%。