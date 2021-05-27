5G推升伺服器運算需求大增 雙鴻看好後市

散熱大廠雙鴻 (3324-TW) 年報出爐，董事長林育申在致股東報告書提到，零接觸商機逐漸升高，加上 5G 技術應用日趨成熟，推升高效能電腦及伺服器運算需求逐年提升，公司已提前布局相關產品，營收有望持續成長。

林育申表示，去年新冠疫情加速數位化轉型運用，未來超過 50% 商務旅行及 30% 辦公室時間會消失；從調查來看，即使疫情結束後，仍有 20% 全職工作者將維持遠距工作模式，與疫情大流行前的 5% 相比明顯成長。

因此，遠距辦公、教學、線上娛樂以及線上購物等零接觸商機需求將逐漸升，同時對筆記本電腦、PC、網路連接、雲端伺服服務等需求將持續存在。

林育申指出，5G 作為人工智慧、邊緣計算、大數據、區塊鏈等尖端技術落地的最後一塊拼圖，隨著 5G 技術商轉與應用日趨成熟，高速傳輸所產生的巨大資料量分析，對高效能電腦以及伺服器運算需求將逐年提升，並可預期未來人工智慧運用於終端裝置上將有顯著發展。

據研調機構預估，2021 年整體伺服器市場出貨量有望成長 5%，其中資料中心相關的 ODM 直銷業務，成長幅度將由個位數再度站回雙位數，其動力來自資料中心業者專注於開發亞洲企業數位轉型需求，以及 5G 帶動雲端服務需求。

雙鴻看好，公司 5G 技術產品應用已提前布局，將隨著 5G 商轉，營收持續增漲，並期望提升高效能散熱解決方案滲透普及率，如高效能熱管、均溫版與水冷技術等。