高盛：中國失去大宗商品定價權 供應吃緊使買入機會浮現

中國在近期對持續飆漲的大宗商品價格進行打壓，使得市場熱潮稍減，不過，高盛認為，中國對投機行為發出警告，使得大宗商品價格回落，是明顯的買入機會，因為大宗商品多頭的論點既與中國投機客無關，也與中國需求增長無關。

高盛大宗商品主管 Jeffrey Currie 表示，儘管在中國發出投機示警後，大宗商品價格回落了約 3%，但是石油、銅和黃豆等主要大宗商品仍然將在下半年面臨供應吃緊的問題，供應面不足，因此難以破壞這一波牛市的行情。

高盛提出了大膽主張，即「中國失去了定價權」。報告中指出，有越來越多證據表明，中國不再是大宗商品環繞的中心，已開發國家需求回升強勁，中國遭西方國家所擠出，意味著中國不再是決定價格的邊際買家 (marginal buyer)。

報告中也表示，中國消費者遭到排擠，與 2000 年代的大宗商品牛市正好相反，隨著供應鏈開始轉向本地化，中國逐漸失去引申需求 (derived demand)。中國如今致力於降低製造業生產的環境成本，此外，隨著全球自動化的興起，中國的勞動力成本不僅在向西方靠攏，而且在勞動力在成本中的佔比正在急劇下降。

高盛說道，在經過近 20 年的大量投資，壓低了毛利後，隨著大宗商品價格上漲，利潤較低的中國下游大宗商品消費者開始抱怨投入成本過高。就像 2000 年代的美國一樣，下游需求遭到破壞的情況並沒有削弱牛市行情，反而有力地證明了西方的強勁需求，已經開始使將中國擠出市場，就像 20 年前的美國一樣。