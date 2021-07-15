英國央行想Taper？估計最快下個月將開始討論

英國央行貨幣政策委員 Michael Saunders 暗示，可能需要很快縮減英國央行的寬鬆政策，防止通膨過熱。

週四 (15 日) Michael Saunders 表態支持英國央行副總裁 David Ramsden 的論點，Michael Saunders 認為，英國的經濟成長和通膨率均超過了 5 月份的最新預期，也超過了英國央行的 2% 通膨目標，故英國央行可能需要很快縮減寬鬆。

英國通膨率超越英國央行的 2.0% 目標 圖片：Bloomberg

這一表態令英鎊盤中一度上漲 0.3%，並促使交易員押注英國央行將於 2022 年 5 月升息，比市場預計的聯準會升息的時間點，早了將近一整年。

週三 (14 日) 英國公布 6 月 CPI 通膨率意外飆升至 2.5%，Michael Saunders 對此認為，隨著經濟的復甦，英國央行可能必須「在未來一或兩個月」考慮縮減刺激措施，從而抑制通膨。

Michael Saunders 週三 (14 日) 表示：「考慮收緊政策的條件，比我先前預期的更早達到了。」

Michael Saunders 的態度強化了英國央行官員立場的轉變，暗示英國央行可能將討論提早結束今年 1500 億英鎊 QE 購債計畫，而這也將令英國央行成為已開發國家率先啟動縮減 QE 的領跑者。

野村外匯分析師 Jordan Rochester 表示：「這是一個明顯的轉變，我們一直認為 Michael Saunders 是一個活躍派，他更願意根據整體數據改變觀點，而非固執己見。」

Jordan Rochester 建議做空歐元兌英鎊，進而從英國央行鷹派的立場中獲利。

據《彭博社》統計，市場交易員們現在預計英國央行最快將於明年 5 月升息 15 個基點，而先前週三 (14 日) 時的預期為明年 8 月。

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