分析師：參考一些技術指標 比特幣有望下周急漲

數位資產經紀商 GlobalBlock 在周一 (12 日) 的報告中表示，由技術分析，比特幣正發出信號，如果交易量得以上揚，比特幣最快下周就會由當前的價位迅速攀高。

GlobalBlock 銷售交易員 Marcus Sotiriou 表示，比特幣價格可能會突破目前的橫向交易區間，並在未來幾周內躍升至 4.2 萬美元，相當於目前約 33170 美元左右價位，再上漲 26%。

Sotiriou 說，有一些技術指標表明，比特幣有望很快上漲。首先，比特幣正在突破從 2021 年 1 月開始的每日 RSI(相對強弱指數) 的下降趨勢。如果在接下來的幾天裡成交量有所回升，並且價格出現一些積極的走勢，這可能會讓比特幣有很好的機會重新測試 4.2 萬美元的區間高點。

另外，支持這一預測的技術指標是布林通道 (Bollinger Bands) 指標，它定義了一個上限和一個下限，用於預測資產價格收縮時的波動性。目前這項指標來到 2020 年 9 月以來的最窄點差，表明潛在突破可能來到。

比特幣布林通道圖 (圖表取自 GlobalBlock 官網)

Sotiriou 說，也就是在 2020 年 9 月，比特幣開始了爆炸性行情，由當時的 1 萬美元飆升，至今年 4 月，最高來到近 6.5 萬美元的歷史高點。

自 5 月份加密貨幣崩盤以來，比特幣的交易價格一直在 2.9 萬美元至 4.2 萬美元之間。Sotiriou 表示，除非交易價格能突破這一區間，否則其在技術上說，比特幣仍處於下降趨勢。

然而，Sotiriou 表示，比特幣價格還受到 50 周指數移動平均線的支撐。因為相對強弱指數呈上升趨勢，而價格趨勢下降，說明看跌動能正在消失。

據 Coindesk 數據，至台北時間周二下午 16:07，比特幣價格報 33217 美元，24 小時跌幅近 3%。