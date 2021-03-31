奇景攜手京東方 AMOLED解決方案導入電動車大廠

驅動晶片大廠奇景 (HIMX-US) 今 (31) 日宣布，攜手京東方 (BOE) 開發柔性 AMOLED 車用面板解決方案，目前已導入電動車大廠，應用在客戶即將推出的旗艦型電動車。

奇景指出，客戶電動車的 12.8 吋中控顯示器產品 (CID)，採用京東方新世代柔性 AMOLED 車用面板，其搭載奇景 COF 技術的 AMOLED 驅動晶片和時序控制晶片 (TCON)，除了能展現鮮豔的色彩及影像，提供消費者視覺享受，也支援高曲度的面板彎曲技術，特別適用於高科技電動車的內裝設計。

另外，奇景時序控制晶片也支援雙閘 (Dual gate) 和 MUX 2 面板結構，提供 180 度旋轉功能，嵌入了色彩影像處理電路 (Color engine)，並支援面板故障檢測功能，提供更高規格的安全保護。

除了車用柔性 AMOLED 解決方案，奇景也針對車用 TFT-LCD 面板，提供全方位的驅動晶片產品，包括 in-cell TDDI 晶片、顯示器驅動晶片、本地調光 (Local dimming) 時序控制晶片及點對點高速介面橋接晶片 (P2P high-speed interface bridge IC 等。

奇景指出，公司相關產品均直接或間接供應各大汽車顯示模組廠，如京東方、一級製造商和其他汽車品牌廠，使公司成為領先世界的汽車驅動晶片供應商。

京東方行政總裁蘇寧表示，奇景一直是京東方的長期合作夥伴，以領先的晶片規格和專業服務，為京東方提供車用面板完整的解決方案，雙方也深入合作，共同開發柔性 AMOLED 顯示方案，應用在京東方下一代的顯示器設計。

奇景執行長吳炳昌表示，與京東方的合作夥伴關係，使奇景能夠推廣各式創新的車用顯示晶片解決方案，並共同研發 AMOLED 顯示器及晶片技術，也很高興與京東方合作，為持續成長車用市場，特別是電動車，推出更先進的顯示解決方案。