奇景攜手新成員微采視像 進軍車用面板領域

奇景光電 (HIMX-US) 與旗下微采視像 (CMVT) 今 (19) 日宣布，將針對各類面板顯示器，提供全視角光學膜 Omniwide Fil 設計，解決各式光學應用問題，已進軍車用面板客戶平台進行驗證。

奇景表示，微采視像具有領先業界的全視角光學膜設計，公司去年 10 月對其完成增資入股，取得 66.71% 股權，為微采視像最大股東，微采視像也在成為奇景新成員後，產品獲得知名電視品牌客戶肯定。

奇景董事長吳炳昇指出，微采視像具有領先業界的奈米等級微結構全視角光學膜設計，擁有近十年客製化服務及量產實績，其全視角光學膜 Omniwide Film 可應用在各類面板顯示器，優化光學表現。

微采視像目標客戶群與奇景專注的顯示客戶群高度重疊，同時，微采視像在先進光學模擬、開發設計、模具製作具備雄厚實力，奇景看好，此次增資入股將對奇景光學相關產品注入更多能量，為雙方帶來正向發展。

微采視像的 HVN 系列可改善 TN 顯示器常見的灰階反轉 (gray scale inversion 現象，HVA 系列則可改善 VA 顯示器的大視角顏色洗白 (wash-out) 現象，兩系列 Omniwide Film 目前均已進入量產，現今推出 HVS 系列，可有效改善 IPS 液晶顯示器大視角漏光現象。

尤其在車用面板領域，IPS 是被大量採用的主流技術，顯示器在外貼 HVS 系列 Omniwide Film 後，更能較同業的光學補償膜達到車用客戶的規格要求。