NetFlix擬進軍電玩遊戲市場 華擎可望受惠

影音串流服務商 Netflix(NFLX-US) 宣布將進軍電玩遊戲市場，最快明年就將推出相關功能服務，力拚在逐漸飽和的串流市場中，建立第二個成長動能，而隨著 Netflix 持續坐穩全球串流領導地位，加上進軍電玩遊戲市場，市場認為，Netflix 伺服器主力供應商華擎 (3515-TW) 營運也將同步沾光。

華擎伺服器的主要客戶就是 Nexflix，隨著近年串流服務市場需求擴大，加上其他電信、邊緣運算需求，華擎伺服器自去年以來出貨均維持高檔，但上半年受缺料影響，導致部分訂單遞延出貨，但全年仍看好伺服器將逐季成長，中長期動能穩健。

由於電玩遊戲與影音串流同樣都需要大量伺服器運算以維持畫面品質與流暢度，若 Netflix 未來正式進軍電玩遊戲市場後，預期對伺服器需求將大幅成長，也有利華擎伺服器業務增溫，而據悉華擎伺服器目前都由旗下子公司永擎電子主要負責。

營運方面，華擎認為，下半年顯卡動能仍強，工業電腦 (IPC) 也可望重回成長，伺服器、主機板則受缺料影響，預期部分訂單仍有遞延狀況，但全年營運成長目標不變。

華擎 6 月營收達 15.93 億元，月減 13.4%、年減 8.1%，第二季營收則達 53.77 億元，季增 15%、年增 14%，累計上半年營收達為 100.54 億元、年增 20.9%。