追劇還能打電動？Netflix挖角藝電、臉書前高層 明年推電玩功能

Netflix (NFLX-US) 正做出電視節目和電影之外的第一個重大舉措，即計畫跨足電玩遊戲產印，且聘請了一位臉書 (FB-US) 與藝電 (EA-US) 前高層擔當大任。

Netflix 週三表示，Mike Verdu 將加入 Netflix，擔任遊戲開發副總裁，直接向營運長 Greg Peters 匯報業務。Verdu 曾擔任臉書副總裁，負責與開發人員合作，將電玩遊戲和其他內容導入臉書 VR 頭戴式設備 Oculus 。

不願具名的知情人士透露，其想法是在明年在 Netflix 的串流媒體上提供電玩遊戲，電玩遊戲會比照一種新節目推出，含在現有套餐費用內，類似 Netflix 的紀錄片或脫口秀那樣，不另外收費。

消息週三見報後，Netflix 一度漲逾 2%，但最終收斂至 7.27 美元或 1.34%，收 547.95 美元。

Netflix 一直在尋找維持成長的方法，尤其是在美國等更加飽和的市場，包括建立兒童節目、開設網路商店販售商品，並利用 Steven Spielberg 的名氣帶來更多知名電影壯大其陣容。Netflix 仍遙遙領先 Disney+ 或 HBO Max 等串流媒體對手，帶近期財報可發現該公司新增訂閱人數低於預期。

進軍電玩遊戲領域將是 Netflix 迄今為止最大膽的舉措之一。據知情人士透露，Netflix 將在未來幾個月內組建其遊戲團隊。該公司已經開始在其網站上為遊戲開發相關職位張貼廣告。

電玩遊戲可提供 Netflix 另一種吸引新客戶的方式，且這是串流媒體的直接競爭對手目前沒有提供的功能。迪士尼和華納媒體、亞馬遜旗下的串流媒體都可以觀看體育直播，但其主要串流媒體服務中沒有電玩遊戲。

雖然，大型科技公司確實在影視服務中也加入了電玩選項，例如蘋果 (AAPL-US) 就創立 Arcade 遊戲平台同時也有用於原創影視節目的 TV+ 服務，但蘋果的遊戲服務需要另外付費。

最終，此舉可能會讓 Netflix 更容易在未來幾年漲價時更合理，電玩遊戲也有助於推廣現有節目。

此消息震動了電玩遊戲零售商 GameStop (GME-US) 股價，具有迷因股特質的 GameStop 週三大跌 12.44 美元或 6.91%，收 167.62 美元。