〈華擎法說〉顯卡、IPC動能強 Q2毛利率將攀峰

板卡廠華擎 (3515-TW) 今 (15) 日舉辦線上法說會，隨著宅經濟、遠距商機延續，華擎預期，本季五大產品線都可望維持成長，其中，顯卡、工業電腦 (IPC) 動能最強勁，法人認為，在產品漲價效應帶動下，華擎本季毛利率將可望季增逾 3 個百分點，上看 28%，改寫歷史新高。

華擎是超微 (AMD-US) 顯示卡供應商之一，受惠近期虛擬貨幣市場熱絡，超微市占逐步擴大，營運動能強勁，加上工業電腦產品需求回溫，上半年營運維持旺季水準，華擎也預期第 2 季營運仍將優於首季，且毛利率可望較首季大幅提升。

由於顯卡市場供不應求狀況延續，部分產品也反映上游零組件漲價，在整體平均單價 (ASP) 提升下，將有助提升板卡業者毛利，法人預期華擎第 2 季毛利率將較首季大增至少 3 個百分點，上看 28%，改寫歷年單季新高，第 3 季也將維持高檔。

產品組合方面，在挖礦需求帶動下，華擎預期，第 2 季顯示卡及迷你電腦等其他產品營收占比將突破 3 成，主機板產品則從首季約 55% 下滑至 50%，伺服器、工業電腦持平上季約 1 成水準。

華擎 5 月營收達 18.38 億元，月減 5.48%、年增 11.29%，創下歷年同期新高，也是單月歷史單三高，累計今年前 5 個月營收達 84.61 億元、年增 28.6%。