〈華擎法說〉看旺五大產品線 零組件吃緊估明年首季可緩解

板卡廠華擎 (3515-TW) 今 (15) 日召開線上法說會，展望今年，總經理許隆倫表示，受惠虛擬貨幣挖礦商機，顯卡動能最為強勁，工業電腦 (IPC) 也重回成長，僅伺服器、主機板受缺料影響，部分訂單將遞延至下半年出貨，但全年營運成長目標不變，也預期零組件吃緊狀況到明年首季才可望緩解。

許隆倫表示，從各產品線分析，主機板需求仍強，但今年以來 CPU 維持吃緊狀態影響供貨，預期第 2 季、第 3 季出貨僅能緩步成長，伺服器也受缺料影響，部分訂單遞延出貨，但仍可逐季成長，工業電腦則較去年回溫，全年挑戰 2019 年約 13 億元水準。

顯示卡方面，許隆倫指出，今年在挖礦需求助攻下，動能維持高檔，不過整體供給吃緊，下半年將逐步改善，到明年首季可望緩解，另外，雖然近期中國對挖礦活動有新限制，但全球挖礦需求仍強勁，正向看待下半年需求。

許隆倫也表示，近一日以太幣價格來到 2500 美元，雖然從歷史高點 4000 美元回落近 4 成，但相比起漲價格 100-200 美元，對全球礦工仍具吸引力。

此外，許隆倫認為，高階顯示卡價格將在本季達高點，第 3 季則將微幅下滑，中階顯示卡則可望維持一定價格，整體而言，第 3 季顯示卡市況仍將優於沒有挖礦商機的傳統旺季，且目前庫存水準低，不認為市場會重演 2018 年礦災。

展望未來，許隆倫表示，長線仍看好伺服器、工業電腦動能，顯卡產品也可隨著超微 (AMD-US) 市占擴大同步受惠，主機板方面，預期各國解封將讓市場需求放緩，但也可望緩解供貨吃緊狀況，預期成長相對和緩。