【富蘭克林】科技傳產輪漲，帶旺台股基金表現

全球資金行情，加上聯準會預計 2023 年才會進入升息循環，資金仍持續投入股票市場，爭取較高報酬機會，台灣股票市場因科技產業表現亮眼，自去年第二季一路向上。富蘭克林華美投信表示，短線上台灣經濟復甦持續，儘管有變種病毒影響，但不減經濟正成長，上半年傳產類股表現火紅，下半年科技股有機會因旺季來臨轉強，建議持續投資台股基金。

儘管目前全球因為新冠病毒變異株 Delta 病毒肆虐，各地又傳出疫情升溫，但富蘭克林華美第一富基金經理人周書玄認為，目前台灣市場疫情有逐漸趨緩，加上台灣經濟成長率 GDP 靠進出口產業，儘管疫情發生，但台灣第二季的 GDP 應不至於小於 0 落入負成長。

從產業面來看，周書玄分析，觀察客戶存貨與未交貨訂單缺口開始收斂，但存貨仍偏低，加上零售存銷比處於歷史低水位，故顯示未來庫存回補力道強勁，銷售出貨應不至於降低。再者，我們看到自 2017 年起有美中貿易戰對立的情況發生後，觀察其狀況仍有利台灣各產業出口比重上升、受惠國際上轉單效應發酵後，有利台灣產業出口成長。

而周書玄表示，市場短期資金操作雖偏向航運、鋼鐵、塑化與金融等類股，主因在於產能供給瓶頸與國際運輸出現問題，但下半年科技旺季來臨，看好第二季已經整理過的電子股，例如科技上游半導體、車用電子、雲端網通與 Apple 手機概念股；此外，針對解封後，終端消費復甦的概念如: 餐廳、戶外休閒器材、汽車類、觀光旅遊等，預期皆可望逐漸改善。

總結以上，富蘭克林華美投信認為，目前台灣經濟基本面無虞、新冠肺炎疫情逐日趨緩，加上疫苗開始施打，皆有助於商業運作好轉，第三季建議仍應均衡布局科技與傳產股。因此，富蘭克林華美第一富基金操作上也先以第三季看好復甦商機的科技類股為主，搭配傳產類股為輔，逢低擇優精選各產業的績優股，持續把握投資機會。若不知如何選股、擇機入市者，也周書玄建議，可以利用定期 (不) 定額方式，分批逢低進場，以掌握下半年台股表現的機會。

富蘭克林華美第一富基金自 2002 年成立以來，累積報酬率達 746.9%，優於同期間台股指數累積漲幅 287%。根據公會資料顯示，截至 2021 年 6 月 30 日，該基金今年來累積報酬達 42.9%，近 10 年累積報酬率達 238%，成立超過 19 年，無論短中長期表現，皆為同類型基金前茅，可謂台股最佳長青基金之一，操盤人秉持積極且分散風險的操作原則，期待替廣大投資人爭取最佳台股超額報酬，也是偏好台股基金的投資人不能錯過的最佳產品之一。(見下表)

【以上提及之個股僅為舉例用，非為個股之推介】

投資中國警語：中國大陸為外匯管制市場，資金匯出匯入之限制，或新台幣兌換人民幣之限制，而可能有匯率相關風險。

投資證券交易市場交易之反向型 ETF、槓桿型 ETF 及商品 ETF，不得超過本基金淨資產價值之百分之十。本基金主要投資於中國大陸境內之有價證券，雖以分散風險並積極追求長期之投資利得為目標；惟風險無法因分散投資而完全消除，投資人應注意本基金可能產生之風險包括流動性不足風險、市場風險 (含國內外政經情勢、兩岸關係之互動、未來發展或法規之變動等)、類股過度集中、產業景氣循環變動等風險，或可能因受益人大量買回，致延遲給付買回價款，遇前述風險時，本基金之淨資產價值可能因此產生波動。另中國大陸為外匯管制市場，資金匯出匯入之限制，或新臺幣兌換人民幣之限制，而可能有匯率相關風險。基於經理公司申請獲得大陸地區合格境外機構投資者之額度及大陸地區相關規定之特定因素，本基金保留婉拒申購或暫停買回之權利。

本基金之主要投資風險除包含一般股票型基金之投資組合跌價與匯率風險外，與成熟市場相比須承受較高之政治與金融管理風險，而因市值及制度性因素，流動性風險也相對較高，新興市場投資組合波動性普遍高於成熟市場。基金投資均涉及風險且不負任何抵抗投資虧損之擔保。投資風險之詳細資料請參閱基金公開說明書。本基金經金融監督管理委員會核准，惟不表示本基金絕無風險。本證券投資信託事業以往之經理績效不保證本基金之最低投資收益；本證券投資信託事業除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。本基金不受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障。故投資本基金可能發生部分或全部本金之損失，最大可能損失則為全部投資金額。富蘭克林華美投信獨立經營管理。