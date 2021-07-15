中華車今年內銷台數估5萬台 營運定四大方向

中華車 (2204-TW) 今 (15) 日召開股東常會，董事長嚴陳莉蓮指出，中華汽車去年穩健獲利，今年將積極達成預訂的全年目標，除了布局內銷、外銷市場、投入環保減碳新能源車事業，也希望尋求更多元合作機會。

針對今年中華汽車，中華車總經理陳昭文表示，上半年內銷台數 26311 台，年增 9%，合併營收 161.95 億元，年增 9.6%，雖然 5-6 月台灣車市受疫情影響，使第二季無法延續第一季的成長力道，但相信疫情控制後，消費動能將會回復，全年內銷台數預估可達 5 萬台。

陳昭文強調，在國內市場將積極向三菱爭取日本或海外熱銷乘用車型進口或國產化導入，致力完善中、小、輕型商車產品線。

同時，中華車已向三菱爭取多款新能源車包括下一代 Ouander PHEV 車型和 Eclipse Cross 的 PHEV 車型，並自主研發新能源商用車、與鴻華洽談合作以 MIH 平台發展 CMC 的新能源車。

而在進口車市場成長趨勢下，轉投資經銷商匯豐、順益和菱威已逐步開拓進口車品牌經營，包括奧迪 (Audi)、富豪 (Volvo) 等。

陳昭文說明，中華車也將推動數位轉型，以客戶為中心提供新的客戶體驗，從製造跨足移動服務，並以大數據分析和 AI 應用來提升營運及決策效能。

另外，在中國市場，轉投資東南汽車正藉由福建省「電動福建」的發展戰略，積極與新能源車業者洽談合作機會，朝新能源車轉型。

而福建奔馳仍將藉由豪華品牌的優勢，預估全年銷售可突破 3.5 萬台。