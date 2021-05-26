〈裕隆集團展望〉中華車看好東南後市 不賣股權甚至可能增資

中華車 (2204-TW) 今 (26) 日召開法說會時表示，第一季受惠兩岸車市成長，轉投資挹注較去年同期增加，隨著東南汽車下半年將推出特仕車，並將洽詢電動車版圖新機會，看好將出現新契機，前景可期，目前並無考量出售東南股權的規劃，甚至可能審慎評估增資。

受惠兩岸車市成長，中華車第一季認列轉投資公司獲利較去年增加 5.38 億元，包括裕隆 (2201-TW)、匯豐汽車、福建奔馳、福建台亞和江申大陸轉投資等公司，均有成長挹注。

中華車說明，東南從 2017 年就不再銷售三菱產品，三菱售出東南股權反而可降低股東複雜度，看好此對東南未來導入新車型是正面效益，也有利東南尋找新的戰略夥伴。

由於東南正積極配合電動福建計畫，除新能源車轉型外，政府會在供給和需求上給予協助，東南已與省政府洽談公務車採購，中華車看好前景，因此，無出售轉投資東南股權的考量，甚至不排除視新車型和資金的籌措狀況等，審慎評估增資。

另一方面，隨著國內本土疫情擴大，中華車指出，5 月交車多已排定，衝擊暫不明顯，但 6 月後的銷售還要觀察，將盡力達成原設定目標，售價方面，雖然成本高漲，但尚無調漲售價計畫。

看準電動車為車市趨勢，中華車已陸續有新車型推出，全新款插電式油電混合車 Outlander PHEV 剛上市，而中華菱利電動車 e-VERYCA 也將上市。