變種病毒攪局 新興股市受打擊

一週回顧及表現

成熟市場

1. 相較於其他地區，美國疫情持續緩解，同時聯準會 6 月會議紀要與半年度貨幣政策報告顯示將持續提供經濟有利的支持，即將進入第二季財報季，各大機構上調美股盈餘預期，美股逆勢上漲 0.4%；

2. 變種病毒在全球蔓延，拖累歐洲股市表現，儘管歐元區零售銷售數據優於預期，歐股仍下跌 0.4%。

新興市場

1. 中國 6 月份 M2、新增信貸和社會融資規模增加規模超出市場預期，央行意外全面降準 0.5%，政府出手管制掌握民眾隱私數據的大型科技公司，引起部分股票被拋售，中國股市下跌 4.6 %；

2. 台灣疫情逐步好轉，且進出口數據再度超過市場預期，出口年增率為 35.1%、進口年增率為 42.3%，即便熱門股漲多拉回，台股跌幅仍收斂在 0.3% 以內。

債券市場

1. 市場對聯準會政策轉向和變種病毒的擔憂，引起美國 10 年期公債殖利率持續下滑至 1.36%，全球政府公債上漲 0.7%；

2. 即便全球高收益債和新興市場債利差擴張，但在美國 10 年期公債殖利率下滑下，兩債券指數皆上漲 0.3%。

原物料、匯率

1. 前南非總統祖瑪因藐視法庭被判入獄，南非幣上漲 1.6%；市場不確定性未散，金價回升至 1,808 盎司 / 美元，單週上漲 1.2%；

2. 美國原油庫存下降幅度大於預期，但 OPEC + 談判破裂，無法就產量達成協議，談判沒進展，阿拉伯聯合大公國可能退出協議並自行增產，油價下跌 0.2%（以布蘭特原油為例）。

資料來源: Bloomberg，2021/7/12（顯示數據為週漲跌幅結果, 資料截至 2021/7/9）

資料來源: Bloomberg，2021/7/12（圖中顯示數據為週漲跌幅結果, 資料截至 2021/7/9）

三大市場關鍵事件及分析

1. 變種病毒傷害大？美國數字不這麼認為

新冠肺炎變種病毒持續擴散，更高的傳染率與致死率令人憂心忡忡。但從美國近期數據來看，疫苗施打最高與最低的州都紛紛恢復正常生活，且兩者住院人數都無明顯升高，疫情對美國影響有限。

資料來源： Google、Bloomberg，「鉅亨買基金」整理， 2021/7/8。

2. 中國政府出手，美國上市中國企業重傷

中國在美上市公司禍不單行，先前遭美國政府逼迫下市，現在又有滴滴打車不顧中國政府警告，而遭中國政府以數據安全檢查為名，APP 被迫下架，相關科技公司股價同受打擊。

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理， 2021/7/8。

3. 聯準會爭論貨幣政策正常化時程

聯準會 6 月份利率決策會議記錄出爐，顯示有官員談及可能限制隔夜附買回協議交易金額，同時於 8 日宣布將在 7/12 後開始出售持有的公司債。

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，2021/7/9。

本週關鍵數據行事曆

資料來源: Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，2021/7/8。

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