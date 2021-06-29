亞洲疫情持續延燒 標普下調新興市場經濟成長預期

隨著亞洲地區的疫情持續延燒，標普全球 (S&P Global) 在週一 (28 日) 下調了對包括印度、菲律賓和馬來西亞在內亞洲主要經濟體的經濟成長預測。

報導指出，在疫情衝擊下，標普將印度經濟成長預測從 11% 降至 9.5%，將菲律賓的成長預測從 7.9% 降至 6%，並將馬來西亞的預測從 6.2% 降至 4.1%。

不過，標普也將中國的經濟成長預測從 8% 上調至 8.3%，將巴西的預測從 3.4% 上調至 4.7%，墨西哥的預測從 4.9% 上調至 5.8%，南非、波蘭和俄羅斯的預測也分別上調至 4.2%、4.5%、3.7%。

標普的經濟學家在報告中指出，新興市場經濟體目前所面臨的最大風險，就是疫苗的推出時程慢於原先預期。只有當疫苗的施打達到能出現群體免疫的標準時，疫情才可能會消退。

報導指出，在亞洲新興經濟體中，目前疫苗接種速度約為每 100 人每日接種 0.2 劑。標普預估，若持續按照這個接種速度，要讓亞洲新興經濟體 70% 的人口完全接種疫苗，還需要長達 23 個月的時間。

此外，標普也表示，新興經濟體面臨的第二大風險是，如果美國經濟成長強勁和通膨上升，導致美國提前收緊貨幣政策，將進而推高美元，使得以美元計價的債務償還成本更高。

標普說道：「雖然新興經濟體政策制定者無法控制美國的通膨情況和相關政策，但他們可以採取行動來促進國內的經濟成長。在當前疫情的背景下，關鍵措施是加強疫苗接種。」