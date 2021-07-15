分析師：受惠網路安全需求大增 科技股有望再上漲10%

鉅亨網編譯凌郁涵 2021年7月15號14點40分

美國投行 Wedbush 分析師在週三 (15 日) 表示，科技股已從今年初遭受的賣壓中大幅反彈，並且股價有望在今年餘下時間內走高。分析師認為，在 2021 年下半年，科技股至少還有 10% 的上漲空間。

Wedbush 證券分析師 Dan Ives 指出，科技股有望再度上漲，主要受惠於即將到來的財報發布和前景預測，以及市場對網路安全和雲端運算需求強勁的預期。

Ives 表示，蘋果 (AAPL-US) 仍然是大型科技股中的首選，同時，微軟 (MSFT-US) 和 Zscaler(ZS-US) 也在他的推薦名單當中。蘋果和微軟的股價在週二創下歷史新高。

「我們認為，未來幾週即將到來的財報和前景預測，將成為科技股另一個正向的催化劑，並帶來進一步的走高，科技股有望在 2021 年下半年再上漲 10% 以上，以反映利多消息。」Ives 說道。

今年迄今為止，那斯達克 100 指數上漲了 15%，而更廣泛的那斯達克綜合指數則是上漲近 14%。

自疫情在美國爆發以來的 16 個月中，推升了對雲端、電子商務、網路安全和其他技術產品和服務的需求。Ives 表示，未來仍有可能進一步大幅上漲，人們低估了科技股和 FAANG 類股未來 2 至 3 年的需求激增。

Wedbush 預計，雲端運算和網路安全技術相關的支出將會激增，該行認為，未來幾年僅在雲端安全方面就有 2000 億美元的增長機會。而美國軟體公司 Varonis Systems 和雲端安全服務業者 Zscaler 是網路安全相關的首選。

Wedbush 也表示，在今年下半年，FAANG 領域中的長期贏家將會是蘋果，以及微軟、數據安全公司 Nice(NICE-US) 和客戶關係管理軟體公司 Pegasystems(PEGA-US) 等雲端運算公司。