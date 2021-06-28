第三季科技股迎旺季 誰來當家？

美國聯準會的鷹派升息訊號持續逼退美股表現，讓投資市場心裡七上八下，美元指數持續走升至 92.41，台股週一 (6/21) 股匯雙殺，不但台幣重貶 1.42 角，收在近一個月的最低點 27.952 元，外資更一口氣大賣現貨 335 億元，期貨空單依然逾 3 萬口。

早在上個星期我就已經預告台股震盪會加劇，但我也要告訴大家，聯準會的態度引發市場動盪是正常的，而即便聯準會鷹派目前稍佔上風，但鷹派對於利率調升的看法最快也是 2022 年底，畢竟目前新冠病毒持續變種肆虐，在疫情沒有顯示控制，經濟未達標準前，聯準會絕不會貿然行動。

台股目前回到月線支撐，短線會在 16,800 點至 17,500 點之間震盪整理，但從韓國及印度股市近日衝上歷史高點來看，有個健康基本面的台股未來仍相當樂觀，因此逢大跌就是進場撿便宜的好機會。

雖然短線盤面上航海族群仍扮演領軍主流，但台股指數要上攻還是需要電子股臨門一腳，尤其蘋果 iPhone13 於 9 月即將發表上市，內資法人在季底作帳壓力下將持續加快腳步大吃蘋果。

iPhone12 在推出之後持續締造銷售佳績達 9,120 萬支，占同期 iPhone 手機總銷售量的 64%，顯然和 5G 掀起的換機潮有很大正相關，而接下來 iPhone13 加入之後，拍照功能持續優化強大，市場預測第三季 iPhone13 將達 2,400 萬支出貨量，iPhone 總出貨量則達 4,800 萬支，較去年同期成長 33%。

因此，相關蘋概股及 5G 族群都是接下來的亮點，不妨趁早跟隨法人籌法逢低提前卡位。像是鏡頭廠玉晶光 (3406-TW)、載板廠欣興(3037-TW)、景碩(3189-TW)、金像電(2368-TW)、華通(2313-TW)、磊晶廠全新(2455-TW)、記憶體廠旺宏(2337-TW)、封測廠超豐(2441-TW) 等都是可以留意的標的。

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