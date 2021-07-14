風水輪流轉！小型股放空程度上升 失去今年迄今對科技股優勢

羅素 2000 指數週二下跌超過 1%，係因 2008 年以來的最快的通膨加劇了市場對定價壓力和美國小企業成長潛力的擔憂。該指數的下跌和彙集科技巨擘的 Nasdaq 100 指數上漲形成鮮明對比，因為這些科技大股強勁的獲利潛力吸引了投資者目光。

羅素 2000 指數可能將連續 2 個月表現落後 Nasdaq 100 指數，且已經回吐今年迄今優異的漲幅 (羅素 2000 指數漲幅曾一度超越 Nasdaq 100 指數 19 個百分點)。

與此同時，賣空者又再次湧現。根據 IHS Markit 彙編的數據，iShares 羅素 2000 ETF (IWM-US) 的看跌押注目前處於去年 10 月以來最高水準。

FBB Capital Partners 研究主管 Mike Bailey 表示，「這是重大逆轉，但也是主導權更迭的一部分，投資者本來很能接受『今年小型股和周期性股將在經濟復甦時期落幕』的說法。但當利率暴跌和科技獲利白熱化時，這說法就不存在了。」

部分人認為，這是在 11 月推出新冠疫苗後，獲得巨大動力的周期性交易的全市場平倉的一部分。回溯當時，羅素 2000 指數連續 6 個月擊敗 Nasdaq 100 指數，漲幅是其 6 倍。

但現在新冠變種病毒 Delta 竄行，通膨上升引起市場擔憂，怕小企業可能無法將上漲的成本轉嫁給顧客，同時 Fed 又恐被迫提早升息。

富蘭克林鄧普頓投資研究所負責人 Stephen Dover 表示，「局面再次逆轉，成長股表現再次優於大盤，部分原因是未來的成長將不會那麼大，所以週期性作用似乎有所發揮。在這一點上，科技公司往往比周期性公司擁有更多的定價權，並且未來可能擁有更多的定價權。」

小型股在漲勢中被拋到後頭，該漲勢持續將 Nasdaq 100 和 S&P 500 等大型指數推至新高。羅素 2000 指數上一次創下歷史新高是在 3 月份，但尚未突破。

根據美銀彙整的數據，按遠期本益比，羅素 2000 指數的交易倍數是羅素 1000 指數的 0.82 倍。從歷史上看，小盤股往往會獲得 3% 的溢價。

儘管估值有吸引力，但空頭正在加倍押注小盤股。根據 IHS Markit 的數據，在 3 月份下跌約 4% 約 2 年低點後，追蹤羅素 2000 的 iShares ETF 空單餘額已經上升至 11%。

即便如此，ClearBridge Investments 的策略師 Jeff Schulze 認為，還不需要放棄小型股，係因儲蓄過剩和企業支出可能激增，今年下半年經濟活動仍將保持高位。

「所有一切都創造一種情況，即是經濟活動強勁、獲利成長非常強勁，這往往有利於價值和小盤股，正如所見，10 年期公債現在已經觸底且開始走高，我認為這將再次成為小盤股表現優異的催化劑。」Schulze 說。