蘋果股價再締新猷 盤中市值站上2.5兆美元

蘋果公司 (AAPL-US) 股價周三 (14 日) 勁揚逾 2%，登上歷史新高，盤中市值一度超過 2.5 兆美元，再度寫下美國企業史紀錄，代表在攻克 2 兆美元不到一年的時間就挑戰新關卡，摩根大通（小摩）、花旗分析師都看好其前景。

蘋果收盤上漲 2.41% 至每股 149.15 美元，其股價 7 月初多次創新高，今年來累計上漲 14.33%。

蘋果市值最早在 2020 年 8 月 19 日觸及 2 兆美元，之後遇上科技股拋售潮，但 9 月 4 日再度回到 2 兆美元。儘管去年疫情爆發，蘋果持續推出軟硬體新品，包括多項服務合一的 Apple One 套裝、自行研發的 M1 晶片、iPhone 12、Airtag 藍牙追蹤器等。

分析師對蘋果預定 7 月 27 日美股盤後公布的第 3 季財報看法樂觀，市場也高度期待將在秋季發表的 iPhone 13。

彭博周三報導，蘋果已經要求供應商今年生產多達 9000 萬支新 iPhone，與前幾代 iPhone 上市後的 7500 萬支相比成長 20%，意味著蘋果看好公司史上第二款 5G 手機將獲得強勁的需求。

摩根大通、花旗看好前景

摩根大通分析師 Samik Chatterjee 周三重申對蘋果的評級為「加碼」，目標價從 170 美元提高到 175 美元。

他表示，蘋果下單量預測提高、Mac 銷售持續強勁，華爾街對即將到來的 iPhone 13 預期值過低，認為蘋果不只即將到來的財報將超越投資人預期，長期表現也將跑贏市場預期。

花旗分析師 Jim Suva 重申「買進」評等和 170 美元目標價，同時提高對蘋果本季 (第 4 季)、下季、明 (2022) 年度和 2023 年度的財測。

Suva 認為，華爾街預測共識值過低，調查供應鏈後發現，Mac、iPhone、穿戴裝置如 Apple Watch 和 Airtag 的終端需求都很強勁。他表示，蘋果股價表現今年來已經跑贏大盤，在 9 月新 iPhone 上市之前，應該能保持優異表現。

他說：「我們發現配件利潤更高，蘋果的行銷魅力不只讓配件熱賣，也建立出用戶免費向他人宣傳的使用者網路，良性循環才剛開始。」