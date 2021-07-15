成效不彰！推特放棄自動消失傳訊功能Fleets

推特將終止訊息能消失的傳訊功能「Fleets」，並指稱該功能未能帶來更多用戶進行線上談話。

推特 (TWTR-US) 於 8 個月前推出 Snap 競爭產品「Fleets」，也將在 8 月 3 日終止。週三推特上漲 0.67 美元或 0.96%，收 70.27 美元。

推特產品、品牌和影視廣告負責人 Ilya Brown 週三表示，「我們過去希望 Fleets 能讓更多人輕鬆加入推特對話。但從我們推出 Fleet 以來，使用 Fleet 加入談話的新用戶人數並不如我們預期。」

Fleets 於去年 11 月 17 日推出，可讓用戶張貼文字、圖片和影片訊息，而這些訊息 24 小時後就會消失，類似 Snapchat app 提供的功能。競爭對手臉書 (FB-US) 也在 WhatsApp 和 Instagram app 中推出類似的技術。

最近幾季，推特一直疲於維持其最賺錢的美國市場的成長。新冠疫情封鎖期間，推特使用量大增，但在後疫情時代，推特可變現的美國每日活躍用戶人數成長第一季自一年前同期的 18% 下降至 15%。分析師預期，第二季成長會自去年同期的 24% 下降至 8%。

推特約有美國美日活躍用戶 3800 萬人，第二季預計成長 80 萬人。華爾街預期推特整體每日活躍用戶成長 11% 至 2.061 億人。

與其他科技同業一樣，推特過往也會取消一些判定看不出效果的功能，包括高價收購來的功能，例如推特今年關閉了直播影視串流 app「Periscope」。

推特於 2015 年收購 Periscope ，金額未公布，但在上呈 SEC 的文件中顯示，推特為收購 Periscope 和其他業務支付了總額 8660 萬美元現金與股票。

推特的 Brown 表示，公司計畫使用 Fleets 得來的數據和其他想法打造新產品，與投資者最相關的，也許是 Brown 對 Fleets 廣告的評論。

Brown 表示，在 Fleets 中提供廣告是「我們對全螢幕、垂直格式廣告的初步探索。我們正在密切關注學習成果，以評估這些廣告在推特上的表現。」這可能預告推特平台上將出現新型廣告、新營收。