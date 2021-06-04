推特付費服務Twitter Blue 加拿大、澳洲率先登場

推特 (TWTR-US) 周四（3 日）宣布將在澳洲與加拿大率先推出付費訂閱服務「Twitter Blue」，付費用戶可以收回推文進行編輯，並任意更換推特 App 的布景顏色。

Twitter Blue 是推特首個付費訂閱服務，也是該公司為穩定收入並擴展除核心廣告業務外收入的重要舉措。推特首季財報顯示，廣告收入占該公司營收 86% 以上。

Twitter Blue 的付費用戶將有「收回推文」的新功能，在推文發出後的 30 秒內可以自由收回編輯，並預覽推文。雖然「限時收回編輯」與推特用戶敲碗的「即時推文編輯」兩者功能間仍有落差，但至少推特有聽見用戶的聲音推出類似方案。

Twitter Blue 除限時收回推文的新功能外，還包括自訂推特 App 布景顏色、自行修改推特 App 顯示圖示、新增文件夾以保存推文，以及讓長篇推文閱讀更方便的閱讀模式。

目前推特僅向澳洲與加拿大用戶推出，月費價格分別為 3.49 元加幣（約 2.9 美元）、4.49 元澳幣（約 3.48 美元）。

推特目前尚未宣布美國訂閱費用，不過蘋果 (AAPL-US) 的應用程式商店（App Store）顯示，Twitter Blue 在美國月費為 2.99 美元。

推特曾在今年初訂下目標，預計在 2023 年底前，日活躍用戶要達到 3.15 億人、全年營收要翻倍成長至 75 億美元。

推特股價周四下跌 0.26% 至每股 57.01 美元，收盤後小漲 0.11%。