四利多加持 渣打上修台灣今年GDP預估至5%

儘管有疫情干擾，渣打銀行仍認為，在第 1 季強勁成長、科技產品需求旺盛、油價與原物料價反彈支撐，加上歐美逐步啟動解封，四大利多加持下，帶動台灣出口表現，因此，將今年 GDP 預估值從 4.4% 上調至 5%。

渣打集團今 (14) 日發布經濟展望報告指出，全球市場對科技產品的旺盛需求，將有利於台灣的出口表現，原物料商品價格與油價反彈，加上許多主要經濟體解封重啟，因此，就算有本土疫情衝擊，仍看好台灣今年經濟成長表現。

渣打集團東北亞區資深經濟學家符銘財表示，5 月中旬爆發的本土疫情，讓服務業首當其衝受衝擊，但製造業衝擊相對較小，因應疫情三級警戒，政府即時的防疫措施與紓困預算，可望緩解疫情對經濟帶來的衝擊。

但符銘財也說，在疫苗施打率普及以前，預期我消費支出可能都將維持疲弱，並進一步影響就業市場，尤其是非必要性的服務業，這些都是不利於台灣消費者信心。

符銘財指出，對下半年電子科技產業的展望抱持樂觀，但先前全球晶片短缺跟部分零組件缺料，海外訂單大量湧入以確保供貨，未來仍須持續觀察倘若海外訂單取消可能帶來的風險。

渣打集團同時將 2021 年台灣 CPI 通膨率預期微幅上調至 1.6%，主因是交通運輸費用增加，與去年同期相比，今年前 5 個月成長達 5%。

渣打集團指出，考量全球疫苗施打進度，與許多主要經濟體解封重啟帶來的復甦動能，因此將全球 2021 年成長率預估由原先的 5.7% 小幅上調至 5.8%；然而，仍需留意變種病毒與疫情的後續發展，以及通膨對消費者信心與貨幣政策的影響。

另外，渣打集團預期，今年美國 GDP 成長率可達 6.5%，除了疫苗推進以外，美國政府的財政政策支持為另一驅動力，歐元區同樣受惠於疫苗接種速度提升，因此將今年 GDP 成長預期上調至 4.5%。