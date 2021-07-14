〈台股盤前〉航海王是否擺脫幽靈船成關鍵 台指期結算小心下壓壓力

台股昨 (13) 日二度衝關「萬八」失利，終場僅小漲 33.19 點，以 17847.52 點作收；而美股四大指數今晨全數收跌，而台股短線電子股雖然開始躍居人氣指標，但要觀察航海王是否擺脫幽靈船，今天為台指期結算，預估加權指數將呈波動劇烈。

台積電法說會前股價偏多，帶動台股衝上 18018 點，再創歷史新高。而台積電終場以 607 元作收，為近一個月來新高價，外資昨日擴大買超台積電 2.7 萬餘張，為去年 10 月 9 日來最多，連續兩個交易日回補買超台積電約 3.6 萬餘張，提前卡位法說會行情。

昨天電子股成交占比攀升至 51%、比重連五升，電子轉強，外資力挺的華邦電盤中更一度強鎖漲停。

而航運運價漲價題材未止，但航運股卻連日走衰，指標股貨櫃三雄陽明、萬海、長榮昨紛紛收在跌停價位，其中僅剩陽明尚未失守月線。

今日觀盤重點，電視面板受終端需求提前萎縮影響，下半年報價可能逐月走低。研調機構 DSCC 繼看壞電視面板拉貨動能後，最新報告認為，各尺寸面板將在 6、7 月到達高峰後，開始反轉向下，預期下半年 32 吋電視面板跌幅將達逾 2 成、75 吋也將回落約 6%，衝擊友達、群創後市。

美國眾議院議員傳要求美國商務部將長江存儲列入出口管制實體清單，法人認為，長江存儲若遭制裁，產業供給減少，可望「助漲」第三季 NAND Flash 價格漲勢，包含群聯與威剛在內等廠商，營運可望受惠。

整體來說，本週台積電將開法說會，近來資金轉移到電子股，但是，水能載舟，亦能覆舟，因傳出美國總統拜登與歐盟有意調查運費高漲，航海王持續成為落水狗，加上今日為台指期結算，空方下壓壓力仍大。