【Wen姐筆記】萬八融資快閃 法人老神在在？ 周選結算別丟控盤權

台股昨 (13) 日再闖 18000 點，指數衝抵 18018 再創新高，不過這回聰明融資一見 18000 點玩快閃，使得指數震盪壓低，不過三大法人都老神在在，一致站在買方。加權指數昨日以 17847.52 點作收，成交值又衝上 6628 億元大量。今天有周選擇權結算，短多別丟控盤權。17855 點為挑戰 18000 點決戰權門票。關鍵點位為 17823、17888 與 17945 點。

17800 點城池對於多空雙方，都具有關鍵意義，搶下就擁有短線控盤權。17800 兩端哨站為為 17777 與 17823 點。多方挑戰 18000 點，最重要的門票為 17855 點。如能收復 17900 城池，兩端哨站為 17888 與 17919 點， 進入 17945 點為 18000 點射門區，隨時有機會可再次射門 18000 點，18000 點兩端哨站為 17977 與 18026 點。如多方氣勢強勁，還是有機會往 18055 點與 18100 點續航，18100 點兩端哨站為 18088 與 18113 點。

對多方最不利的狀況，為 17777 點棄守，須提防回檔修正幅度擴大，恐回測 17747 與 17700 點關卡，17700 點兩端哨站為 17683 與 17717 點，如再棄守，將結束這波創新高之旅，並得提防進入月線保衛戰!

台股昨日 18000 點攻防爆量，但投資人顯然很忙，融資單日大減 59 億元，航海王與鋼鐵人都遭遇獲利下車賣壓。而盤面資金流向，也有回流電子狀況。指數如果還要再闖關 18000 點，類股之間的資金轉換必須順暢，電子擔綱射門重責大任，務必不能軟腳，而航海王與鋼鐵人們，則不宜持續爆量扯後腿。

但今天為周選結算日，除了留意各整數關卡之外，對於莊家最有利的，即是在區間洗刷刷，讓買方都吃歸零糕!

(僅供參考，請勿作為買賣股票與指數之依據)