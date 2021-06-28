FAA：在 2023 年中之前不會批准波音777X客機

美國聯邦航空總署 (FAA) 在近日向美國飛機製造商波音 (BA-US) 表示，該公司最新的雙引擎客機 777X，仍未準備好進行重要的認證步驟，當局可能要到 2023 年中以後才會批准 777X 客機。

報導指出，FAA 在致波音公司的一封信中指出，拒絕授予波音「型號檢驗許可 (TIA)」的部分原因在於，777X 客機尚未為做好準備，僅有少量的認證飛行測試，因此拒絕提供階段性的 TIA。

該信顯示出政府當局對於波音缺乏數據，和缺乏能供給 FAA 進行初步安全評估的擔憂。FAA 在週日 (27 日) 在一份聲明中表示：「美國聯邦航空總署不會批准任何飛機，直到符合我們的安全和認證標準。」

波音自 2013 年起就在研發這款全球最大及最有效率的雙發動機，是最受歡迎的 777 機型的最新版本，曾一度預計將在 2020 年發布供航空公司使用。

波音公司發言人表示：「在整個 777X 研發過程中，安全是我們的最高優先事項。我們將對這款飛機進行全面測試計劃，以驗證其安全性和可靠性，並通過嚴格的研發過程，來確保滿足所有適用的要求。」

波音執行長 Dave Calhoun 在本月初時曾表示：「我們仍然有信心，它將在 2023 年第四季獲得認證。」

FAA 在信中也表示，777X 客機要能夠獲得波準，實際上將會是 2023 年中以後。

報導指出，777X 將會是自波音 737 MAX 事故以來，第一架等待監管當局批准的新機型，引起市場的關注。歐洲的監管機構也特別講明，在波音發生致命事故後，將會對 777X 進行格外嚴格的審查。