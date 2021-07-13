界霖6月純益年增370% 每股大賺0.74元 賺贏去年前三季

導線架大廠界霖 (5285-TW) 今 (13) 日公告 6 月自結，稅後純益 0.7 億元，年增 370%，每股稅後純益 0.74 元；受惠導線架供不應求，加上價格不斷上漲，界霖 6 月每股獲利就賺贏去年前三季總和 0.67 元。

界霖 6 月營收不受馬國降載生產影響，仍創歷史次高，第二季、上半年則全部改寫同期新高，6 月營收 5.47 億元，月增 4.13%，年增 46.54%，第二季營收 16.39 億元，季增 12.88%，年增 48.33%，累計上半年營收 30.91 億元，年增 49%。

隨著下半年傳統旺季到來，界霖受惠車用晶片需求增加，產能稼動率可望維持滿載，且市場對導線架需求持續提升，在手訂單已滿至年底，看好今年營收逐季成長並創高。

界霖也為滿足需求積極啟動擴產，去年陸續在台灣高雄、中國蘇州、中國山東三地進行擴產，高雄、蘇州皆擴建金屬表面處理生產線，其中，高雄新廠、蘇州廠皆在今年上半年完工，隨著新產能陸續貢獻，也將推升營收更上層樓。

馬來西亞近期為防止新型疫情攀升，決定在森美蘭州實施「強化行動管制令」，界霖配合當地政府防疫規定進行防疫，已通知客戶及供應商調整進出貨時間，視需求彈性調整不同區域產能。

界霖馬來西亞子公司去年占公司整體營收比重約 9.46%，實際影響程度將視疫情後續發展及復工情形而定。