宏碁電競桌機報捷 5月拿下德國冠軍

品牌大廠宏碁 (2353-TW) 今 (13) 日表示，根據市調 GFK 資料顯示，宏碁電競桌機 5 月在德國銷售大幅成長，年增達 69.2% 領先業界居冠，其中，旗下 Predator Orion 3000 更拿下電競桌機暢銷機種排行榜第一名，動能強勁。

宏碁指出，Predator Orion 3000 機種搭載獨家 FrostBlade 冷卻系統可望保持降溫，同時維持低噪音，同時採用符合 EMI 規範的透明側板，可降低電磁波干擾，提升 Predator 玩家體驗、整體效能及配置，預期將持續穩坐德國電競品牌領導地位。

另一方面，市調機構 Canalys 今也公布第二季全球個人電腦出貨狀況，其中，宏碁單季出貨達 602.7 萬台、年增 20.9%，居前五大品牌廠之冠，市占率達 7.3%，位居蘋果 (APPL-US) 之後，排名第五，前三大品牌仍依序由聯想、惠普 (HP-US)、戴爾 (DELL-US) 拿下。

宏碁受惠遠距商機，6 月營收也攀上近七年單月新高，達 300.19 億元，月增 21%、年增 16.9%，第二季營收達 797.76 億元，季增 11.5%、年增 21.7%，累計上半年則達 1513.34 億元、年增 32.2%。