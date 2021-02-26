惠普、戴爾看旺筆電需求 台代工廠受惠

個人電腦品牌大廠惠普 (HPQ-US)、戴爾 (DELL-US) 公告上季財報，受惠疫情帶動的遠距商機需求，消費型、商務型筆電同步成長，激勵財報均優於預期，展望本季，兩大品牌持續看好筆電需求，估動能將延續至今年，有助廣達 (2382-TW)、仁寶 (2324-TW)、緯創 (3231-TW)、英業達 (2356-TW) 等營運。

惠普個人電腦部門上季營收年增 7%，其中，筆電出貨量年增 33%，執行長 Enrique Lores 認為，疫情過後，全球筆電市場仍受惠遠端學習與工作需求，加上部分商業需求，從桌機逐步移轉至筆電，將有助產品更換週期，預期今年個人電腦需求將較疫情前成長 45%。

戴爾營運長 Jeff Clarke 也表示，在遠距教學、視訊需求增漲下，今年全年個人電腦、伺服器、儲存 IT 支出，將有 5% 年增幅。

市場看好，在遠距工作、遠距教學需求支撐下，惠普、戴爾主力組裝代工廠廣達、仁寶、緯創、英業達等將受惠，今年首季筆電出貨可望維持相對高檔，營運將淡季不淡。

展望今年，電子代工業者指出，在客戶需求、零組件吃緊情況下，對上半年筆電出貨維持樂觀看待，訂單能見度已可看到今年上半年，法人就預估，廣達首季筆電出貨將達 1812.4 萬台，季減 8%、年增 148%，仁寶則可望出貨 1340.5 萬台，季減 15%、年增 72%，季減幅度均較往年首季淡季 2 成大幅收斂。