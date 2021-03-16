IDC：去年Q4可穿戴式設備市場成長28.4% 蘋果穩居龍頭地位

根據國際數據公司 (IDC) 在週一 (15 日) 公布的最新數據顯示，在 2020 年第四季，全球可穿戴式設備的出貨量較去年同期增長 27.2%，蘋果 (AAPL-US) 則是以 36% 的市占率，穩居第一。

數據顯示，全球可穿戴式設備在去年第四季的出貨量達到 1.535 億套，年增 27.2%。2020 全年出貨量則增長 28.4%，達到 4.447 億套。

IDC 研究經理 Jitesh Ubrani 表示，儘管第四季的新產品上市和典型的季節性因素，為可穿戴式設備市場表現帶來了一定的助力，但新冠肺炎疫情，也使得更多消費者開始關注健康和健身相關的應用支出。

值得注意的是，儘管部分公司受到全球半導體短缺的影響，耳穿戴式設備的銷量，在整體市場中的占比仍達到了 64.2%。其次則是手錶，佔比為 24.1%，手環的占比則是 11.5%。

從各品牌來看，蘋果在去年第四季度出貨量，以 36.2% 的占比再次奪得龍頭地位。受惠於 Apple Watch Series 6、Watch SE 和 Series 3 等 3 款不同價格帶產品，促使蘋果 Apple Watch 的出貨量大增了 45.6%。該公司的真無線藍牙耳機產品 AirPods 的出貨量也成長了 22%，不過較前兩季的 28%、29% 有所縮減。

各品牌出貨量排名 (圖片：businesswire)

小米在去年第四季出貨量年增 5.0% 至 1,350 萬支，市佔率達到 8.8%，排名第二。三星電子則位居第三，該公司可穿戴式設備的出貨量年增 20.5% 至 1,300 萬支，市占率為 8.5%。中國的華為則跌至第四位，出貨量年增 7.6% 至 1,020 萬支，市佔率為 6.7%。