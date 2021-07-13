【袁志峰專欄】港股弱反彈，持續性存疑

今天推介 - 龍源電力 (916), 上日收市 $13.20

1) 股市前景

昨日 A 股受降準冲喜而表現亮麗，創業板指數創逾 6 年新高，兩市成交額創近一年新高。港股跟隨 A 股反彈，但成交減少，桓指升幅遜預期，主要是降準利好的金融股表現分化，另外科技股如騰訊 (700) 及小米 (1810) 逆市下跌。南向資金轉淨賣出，撇除 6 月 25 日，騰訊 (700) 已連續 20 個交易日被減持，累積淨賣出金額達 366 億元。中國周四公布二季度經濟增長率及 6 月主要經濟數據，對港股後市能否繼續反彈有指導作用。

今天推介是龍源電力 (916) — 國內領先的風電營運商，截止 2020 年末，公司總裝機容量為 2468.1 萬千瓦，同比增長 11.4%。在“碳中和” 政策下，未來 5 年增長加快是大概率事件。2020 年度收入及盈利達 286.7 億元 (人民幣 · 下同) 及 47.26 億元，按年增長 4.1% 及 9.3%，每股盈利 0.5881 元。今年首季度，收入及盈利達 92.0 億元及 25.5 億元，按年增長 28.1% 及 28.2%。今年上半年發電量同比增長 23.0%。現價對應 2020 年市盈率 18.8 倍，估值合理，維持買入建議，上調目標價至 14.5 元，止損價 12.5 元。

2) 上日中港股市況總結

周一恒指高開 328 點，隨即拉升，最多曾漲 397 點，其後輾轉回落，漲幅曾收窄至 76 點，收報 27515 點，升 171 點或 0.6%。成交額按日減 17% 至 1545 億元，6 月份日均成交額 1452 億元。港股通南向資金轉淨賣出約 6 億元，包括淨買入約 6 億元吉利汽車 (175) 及淨賣出約 17 億元騰訊 (700) 股份。7 月以來淨賣出 210 億元，6 月淨買入 50 億元。

藍籌股 36 升 20 跌 2 持平。海底撈 (6862) 及比亞迪 (1211) 漲逾 8% 及 7%，為升幅最大藍籌。阿里健康 (241) 及創科實業 (669) 升逾 3%。石藥集團 (1093) 及港交所 (388) 升近 3%。信義光能 (968)、美團(3690) 及吉利汽車 (175) 升逾 2%。舜宇光學 (2382) 及申洲國際 (2313) 跌逾 2%，為跌幅最大藍籌。中石油 (857)、中石化(386)、中國人壽(2628) 及蒙牛乳業 (2319) 跌逾 1%。

恒生科指升 1.1%，成份股 23 升 7 跌。大型科技股漲跌不一，快手 (1024) 跌逾 2% 創新低，騰訊 (700) 及小米 (1810) 跌少於 1%，美團 (3690) 漲逾 2%。華虹半導體 (1347) 漲逾 6%，為升幅最大成份股。嗶哩嗶哩 (9626) 及京東健康 (6618) 升 5%。金山軟件 (3888) 及金蝶國際 (268) 升逾 4%。明源雲 (909) 及 ASM 太平洋 (522) 升逾 3%。舜宇光學 (2382) 跌逾 2%，為跌幅最大成份股。

板塊方面，石油及濠賭股下跌。汽車、半導體、軟件、線上醫療、光伏、遊戲、餐飲及電訊設備股跑赢大市，漲幅居前。IGG(799)及創夢天地 (1119) 升 11%。心動公司 (2400) 及中手游 (302) 升逾 3%。協鑫新能源 (451) 及福萊特玻璃 (6865) 升 4%。九毛九 (9922) 升 5%。中興通訊 (763) 發盈喜後升逾 13%。

周一上証指數高開 0.6%，早盤做好，最多曾漲 1.2%，午後回軟，收報 3547.84 點，升 0.7%。深証成指升 2.1%，科創 50 指數升 1.1%。滬深兩市總成交約 13200 億元 (人民幣 · 下同)，創近一年新高，環比增加 1800 億元。滬深股通北向資金淨買入約 16 億元，7 月以來淨買入 14 億元，6 月淨買入 154 億元。

3) 宏觀 / 行業訊息

《華爾街日報》引述知情人士稱，今年早些時候在被中國政府官員告知須解決數據安全風險後，TikTok 母公司字節跳動已經擱置海外上市計劃。(信報)

4) 個股訊息

路透引述知情人士透露，中國反壟斷監管機構準備要求騰訊 (700) 的音樂流媒體業務放棄獨家音樂版權。(信報)

華能國際電力 (902) 公布，今年上半年，中國境內累計完成售電量 2079.26 億千瓦時，按年增長 20.8%；中國境內各運行電廠平均上網結算電價為每兆瓦時 418.81 元人民幣，上升 0.5%；市場化交易電量比例為 61.09%，上升 11.2 個百分點。(信報)

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