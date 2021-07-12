大江擬收購NewAge猶他州廠 Q4啟用

大江 (8436-TW) 今 (12) 日宣布，與美國公司 NewAge Inc.(NBEV-US)簽訂意向書，擬收購 NewAge 猶他州廠的生產設施及代工銷售業務，該廠將作為大江集團美國總部，預計今年第 4 季啟用。

NewAge 總部位於美國科羅拉多州，為保健品及快銷品龍頭企業，產品行銷全球 75 國，掌握全球超過 40 萬個獨家經銷商和銷售通路。大江將取得 NewAge 位於猶他州廠區、佔地 5 萬平方公尺，除接手該工廠既有代工業務外，也與 NewAge 成為策略聯盟的製造夥伴。

大江生醫攜手 NewAge 建立長期合作夥伴，雙方擬以現金及未來五年內業務合作，作為此次交易基礎。

大江將以猶他州廠作為集團美國總部，規劃 2023 年前打造逾 30 億元生產規模，包括建置高速自動化產線、結合集團關係企業之高端檢測設備、醫材、專利原料、生活日用品等，作為世界級生物設計整合商的產銷基地。

大江看好，猶他州廠不僅供應現有客戶多元的商品組合，也將對生技醫療產業進行橫向及垂直整合，透過台灣、中國、日本、美國研發製造服務，集結國際集團部隊加速擴張全球版圖。

大江指出，近年美國營收占比逐漸攀高，接手新廠後將縮短市場供應鏈，為更多美國品牌客戶即時提供服務，預計美國營收將步入高速成長期。