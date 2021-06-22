宏碁發展生活品牌風格 攜手大江生醫再推新款飲料

品牌大廠宏碁 (2353-TW) 近年積極發展生活風格 (LifeStyle) 品牌，去年成立旗下飲料事業單位，推出電競能量飲、膠原蛋百飲等，正式進軍飲料市場，今 (22) 日進一步宣布攜手大江生醫 (8436-TW) 推出新款飲料 VitaBeauty 蜂蜜晚安飲。

宏碁表示，近年積極透過科技轉型生活風格品牌，飲料事業部成立至今已推出 6 款飲品，包含從電競延伸的能量飲、護眼葉黃素飲料、膠原蛋白飲等，積極深耕飲料市場，不僅成功打入超商通路，在歐洲通路也創下佳績，6 月也進一步宣布在台推出歐洲大包裝能量飲。

宏碁透過自身品牌延伸，去年分別找上老牌飲料大廠泰山 (1218-TW)、大江生醫推出能量飲、膠原蛋白飲，成功打響名號，也進一步打破宏碁過去形象，續往多元事業發展。

宏碁飲料事業資深處長邱健庭表示，宏碁觀察到在居家辦公、遠距教學實施期間，消費者因疫情改變生活、工作、學習型態，因此研發新款 VitaBeauty 蜂蜜晚安飲，採用快樂酚、並增加大腦胺基酸 GABA 等，可望協助消費者入睡、建立良好睡眠習慣，即日起也將在各線上平台正式銷售。

本業方面，宏碁表示，筆電需求仍大於供給，將持續與供應鏈合作追料、趕工出貨，目前訂單能見度已看到下季，亞太區也受惠各國教育標案，加上國內疫情帶動筆電搶購潮，成長動能強勁，預期今年整體筆電出貨仍將優於市場平均。