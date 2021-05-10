〈大江法說〉歐美需求強 本季營收有望再成長 全年目標超越去年

大江生醫 (8436-TW) 今 (10) 日召開線上法說，永續長李東維表示，由於歐美市場需求強勁，加上與大型品牌、直銷合作效益顯現，本季營收估可優於上季與去年第 4 季，全年營收目標維持超越去年。

大江第 1 季依區域銷售營收比重來看，中國需求尚未完全復甦，營收比重降至 63.6%，歐美則跳增至 18.9%，台灣占 8.2%、其他亞洲地區占 7.9%。

歐美市場方面，李東維指出，由於基期較低，且持續與大型品牌客戶、直銷客戶合作拓展通路規模，帶動飲品相關產品銷售暢旺，此外，疫情期間掀起居家辦公潮，歐美消費者運動量下滑、平均體重增加，預計下半年將推出瘦身、美肌美白相關產品，續帶動營收成長。

中國市場部分，李東維表示，雖然該地區接單狀況好轉，需求也有復甦跡象，但要看到大幅度反轉，仍需等到今年下半年，目前正調整營運策略，包括打造 MIT 製造，搶攻高端品牌客戶，以及迎合中階消費需求，提供性價比高的產品。

法人預期，大江在歐美需求強勁下，本季營收將優於上季與去年第 4 季，維持 20 億元以上水準，今年全年有望在中國營運復甦下，營收超越去年。

李東維表示，由於近期市場價格混亂、偽造商品層出不窮，公司自去年開始提出新的行銷策略，將產品包裝打上 QR Code，消費者可透過條碼追蹤產品物流、價格、來源等，客戶也能與終端消費者進行連結，增加雙方黏著度，去年已替客戶與消費者進行破億次互動。

大江 4 月營收 8.01 億元，月減 1.06%、年增 9.11%；累計前 4 月營收 27.47 億元，年增 8.18%；第 1 季稅後純益 3.81 億元，季減 15%、年增 2.4%，每股純益 3.25 元。