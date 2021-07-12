和康生新董座林詠翔接任 將與大江更多整合發揮綜效

和康生 (1783-TW) 今 (12) 日召開股東會並正式成為大江 (8436-TW) 集團旗下企業，並由大江董事長林詠翔出任和康生新任董座，他表示，未來兩家公司將密集交流、共享技術業務資源，發揮綜效。

大江今年初宣布，斥資 40 億元公開收購和康生，持股比攀升至 25.38%，躍居第一大股東，林詠翔表示，此為大江今年第一個收購案，目標未來十年打造台灣生技大聯盟。

展望未來，林詠翔認為，人才是發展關鍵，目前大江集團員工平均年齡 32 歲，多數已面對過世界競爭對手的挑戰，預期未來集團加入新公司，將迎接多元優秀人才。

林詠翔表示，集團旗下包括大江基因、大江生活、司碼瀷、光騰新藥等公司，隨著和康生加入集團後，雙方同仁將密集橫向交流，共享科研技術與業務資源，齊心發揮綜效。

林詠翔說，大江集團國際商業通路已擴展至全球 56 國，且持續快速擴張中，近兩年疫情期間，強化提升企業運作基礎建設，集團同仁在全球任何地區，都能無縫接軌運用公司資源。

林詠翔強調，2023 年將以生物整合設計商社平台，為生技公司藉此進軍全球市場，並發展更多元的生物科技服務與產品，期盼集團成立的青年軍能將台灣生技推向世界第一。

大江今日也在股東會現場搭設免費快篩站，林詠翔指出，集團旗下大江基因已在全台佈建 5 台 QVS-96s 高通量核酸檢測平台，分別位於新北市台美檢驗公司、新北聯醫三重分院、桃園聯新國際醫院、新竹台大生醫分院與高雄小港醫院。