6月營收+台積電法說牽動台股走勢 惟大盤漲勢有限

台股在電子無力、傳產轉弱下週線翻黑，法人指出，指數高檔震盪整理，在外資偏空，內資主導盤勢下，在內外資兩者力道所抵銷下，後市可觀察 6 月財報與台積電法說，但預期未來指數上漲空間相對有限。

富蘭克林華美第一富基金經理人周書玄表示，國內疫情降溫趨緩，因此不影響外銷訂單與製造業出貨表現，台股可望隨美股向上攻堅，但第三季的基期已高，在外資偏空操作、內資主導盤勢下，兩者力道有所抵銷之際，研判指數上漲空間有限，個股表現差異較大，短期震盪整理。

保德信高成長基金經理人葉獻文表示，台股週線收黑，但今年以來相較於全球市場表現仍相對強勢，隨著 6 月營收陸續公布，晶圓代工龍頭大廠法說會也即將登場，指標大廠市場展望將成市場風向球。

葉獻文說，預期市場資金焦點將逐步重回科技股，可留意科技股成交比重回溫能否持續，部分個股也開始公布季報數字，在預期心理與實際數據的帶動下，預期季報行情也將持續引領 7 月多頭行情。

從類股成交比重來看，傳產的成交比重仍高，其中航運股的成交比重仍超過 4 成，電子股僅 35% 但已有逐步回溫跡象，預估在第三季科技股傳統旺季起跑，有助於科技股的投資人氣回籠。

安聯投信台股團隊認為，手機、筆電、電視等近期銷售有些許雜音，但電子上游產能仍然吃緊，持續看好晶圓代工，而近期發生的馬來西亞防疫封鎖管制，也使封測、被動元件等出現供貨瓶頸，供需更為緊張。

至於傳產股，安聯投信指出，預期歐美經濟逐漸解封下，帶動服飾、鞋子、隱形眼鏡、自行車等各項商品需求。航運主要觀察報價走勢，貨櫃航運將持續緊張第三季底。

安聯投信指出，美國拜登政府推出的基建法案仍持續在兩黨協商中，其中兩黨最有共識的支出方向為網路寬頻基礎設施及道路橋樑公路翻新等交通基礎建設，預期將有助一些相關傳產類股需求續強。

展望後市，短線上可優先觀察第三季公司法說及展望，中期可關注上游缺貨及庫存水準、終端電子產品需求，並持續留意拜登新美中關係及各國疫情變化。