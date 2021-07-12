台積電回神、航運股軟腳 台股漲152點收17814點收復10日線

BNT 疫苗採購報佳音，台股多頭今日回神，台積電今 (12) 日率電子權值股走強，拉動台股早盤強漲近 300 點，一度攻抵 17947 點，改寫歷史次高紀錄，但大盤近關情怯，買盤追價力道有限，加上航運股普遍翻黑，終場指數漲幅收斂，上漲 152.85 點，收在 17814.33 點，收復 10 日線，成交值 5540.75 億元。

台積電早盤強漲逾 2%，直逼 600 元大關，終場收 593 元；聯電、聯發科、台達電、日月光投控、華碩、聯詠等也上漲 1-2%；不過，大立光難擺脫 Q2 營運低迷的陰霾，開高走低，終場跌逾 1%；反觀股王矽力 - KY 盤中強攻漲停 4125 元，續寫新天價，終場收 4020 元。

金控雙雄上半年獲利表現亮麗，國泰金、富邦金每股純益分別達 6.65 元及 8.29 元，在買盤追捧下，國泰金勁揚逾 3%，富邦金也大漲逾 2%，一度逼近 80 元大關，不過，兆豐金、中信金、元大金等則收小黑。

傳統產業今天漲跌互見，萬海 6 月營收續創新高，達 179.05 億元，上半年營收已超車去年一整年的表現，早盤一度觸及漲停，達 302.5 元，終場漲幅收斂至 4%，陽明收平盤，長榮則翻黑下跌逾 2%。散裝航運股新興重摔逾半根停板，四維航、台航、中櫃等賣壓也相當沉重。

鋼鐵類股也成為盤面焦點，燁興、千興、盛餘、彰源及新鋼等多檔股價攻上漲停，但中鋼開高走低，終場收小黑，類股指數一度大漲超過 4%，終場漲幅收斂至 1.2%。