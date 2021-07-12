〈北美不銹鋼停工〉同業停工無法供貨 大成鋼證實已感受到強勁轉單

北美不鏽鋼 (NAS) 上周傳出因為生產原料供給不順，位在肯塔基州的 Ghent (根特) 廠停工並暫停供貨，交貨將無限期延期，美國不銹鋼及鋁捲板通路商大成鋼 (2027-TW) 對此表示，NAS 並非公司料源供應商，且停工消息一出，就立刻感受到客戶轉單狀況熱絡，第三季整體供給將更吃緊，量價齊揚。

根據彭博報導，NAS 由於美國國內卡車運力短缺，導致生產用工業氣體稀缺，使得根特廠無法正常運轉，目前已暫停所有供應契約，NAS 是美國最大不鏽鋼供應商，占美國不銹鋼供應總量 40%。

大成鋼表示，NAS 工廠停工消息一出，就立刻有客戶詢價下單，狀況相當熱絡，目前不銹鋼庫存約 3 個月，且大成鋼供料、運輸都沒有太大狀況，可望大啖此波轉單商機。

此外，美國另一家不鏽鋼業者 ATI 今年年中逐步退出標準品市場，產業供給更吃緊，也加強大成鋼轉單效益，第三季不銹鋼量價齊揚，加上鋁捲板出貨價格站穩高檔，公司對第三季展望樂觀，營收可望持續向上續戰單季新高。

大成鋼 6 月營收 88.34 億元，月增 8.7%、年增 94.9%；第二季 254.67 億元，季增 21.4%、年增 111%，單月及單季寫下歷史新高，上半年營收 464.88 億元，年增 64.3%，也是同期最佳。