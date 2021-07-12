【日盛投顧】守穩10日線有機會挑戰萬八

◆盤勢分析

1. 週一台股開高走低震盪，最高點 17,947 點收復 5 日線（17,821 點）及 10 日線（17,780 點），最低點 17,759 點守穩月線（17,558 點）、季線（17,094 點）、半年線（16,604 點）及年線（14,902 點）。終場指數上漲 152.85 點，漲幅 0.87%，收在 17,814.33 點，成交金額為 5,578.92 億元，小於 5 日均量（5,890 億元）但略大於 20 日均量（5,460 億元）。三大法人合計買超 149.19 億元：外資買超 154.67 億元、投信賣超 30.95 億元、自營商買超 25.48 億元。

2. 由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

（1）、量能：回檔量縮或上漲成交量大於月均量方有利多頭氣勢延續。

（2）、均線：支撐為 17,500 點至 17,600 點，壓力為 18,008 點至 18,100 點。

（3）、技術指標：KD 開口向下，9 日 K 值（58）大於 50，短線偏多整理。

3. 櫃買指數漲幅 1.61%，收在 219.32 點，以櫃買指數的線型及指標角度而言，支撐為 215 點附近，壓力為 222 點左右，KD 技術指標開口向上，9 日 K 值（84）位處超買區，短線偏多但提防拉回。

4. 我們認為台股近期走勢偏多震盪整理，台股選股方向可留意 2021 年展望佳、第二季財報優、預期 7 月營收? 且下半年營運正向、半導體、宅經濟、PCB、金融、運輸、原物料、高殖利率、防疫 / 生技等。

半導體、PCB、LED、鋼鐵、航運為短線大盤主流族群

1. 半導體：半導體全線缺貨，掀起漲價潮，晶圓代工 2330 台積電、2303 聯電、5347 世界先進產能維持高檔，晶圓檢測 6510 精測、6683 雍智科技、6223 旺矽等將迎來商機。IC 設計指標股包括 2454 聯發科、3034 聯詠、2379 瑞昱、3006 晶豪科、：2401 凌陽、4952 凌通、6533 晶心科、5299 杰力、6435 大中等。2337 旺宏、2344 華邦電可受惠於轉單效應。

2.PCB：載板需求長線看好，相關公司如 3037 欣興、3189 景碩、8046 南電等受惠，2383 台光電、6213 聯茂、6274 台燿、8358 金居、4989 榮科、5475 德宏、1815 富喬等上游近期供需相對吃緊，2368 金像電具轉機題材。

3.LED： 2393 億光車用需求暢旺，6 月營收年增 35％，6168 宏齊 6 月營收年增 63%。

4.PA： PA 在 5G 時代用量將增加，3105 穩懋、2455 全新、8086 宏捷科等營運回升。

5. 鋼鐵：近期熱軋鋼捲價格受到供給壓力持續上攻，美國最大不鏽鋼供應商北美不鏽鋼 (NAS) 上週五也傳出供給問題被迫停產，鋼鐵股可關注如鋼鐵 2002 中鋼、2027 大成鋼、2006 東鋼、2015 豐興、2031 新光鋼、2013 中鋼構、2014 中鴻等。

6. 航運：近期利多利空紛雜，波動較大，貨櫃船隊 2603 長榮、2609 陽明、2615 萬海、散裝 2601 益航、2612 中航、2606 裕民、2605 新興、5608 四維航、2617 台航、2637 慧洋 - KY、出口相關 2636 台驊投控、5609 中菲行、船舶裝卸 2613 中櫃等追高留意風險。

7. 綠能：政府大力扶持綠能產業且缺電問題再起，離岸風電相關如 3708 上緯投控、1589 永冠 - KY、9958 世紀鋼、3023 信邦等受惠，拜登政府擬仿照「新疆棉」模式抵制「新疆太陽能」，台廠有望迎轉單，太陽能相關的 3686 達能、2406 國碩、3576 聯合再生、3691 碩禾等可觀察相關效益。