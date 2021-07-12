〈焦點股〉二極體供給趨緊 德微、強茂噴漲停創新高

馬來西亞疫情嚴峻，政府實施更強硬的「強化行動管制令」，多家 IDM 大廠被迫停工，讓 MOSFET、二極體等功率半導體供給缺口將再擴大，在買盤追捧下，德微 (3675-TW)、強茂 (2481-TW) 今 (12) 日股價連袂攻上漲停，其中，德微連拉 3 根漲停，並改寫掛牌新高。

台股今天開高，一度站回 17900 點之上，二極體廠獲得買盤青睞，其中，德微再度亮燈漲停，達 159.5 元，股價再創新高，強茂早盤即站上百元大關，並直奔漲停板，達 105.5 元，同創轉上市後的新高價，此外，台半、虹揚 - KY 均大漲逾半根停板。

受惠車用、伺服器、太陽能產業市況熱絡，二極體等功率元件今年初以來呈現供不應求，多家業者也在第 2 季調整產品價格，營運持續看俏，加上大馬因疫情實施強化行動管制令，恐讓供給狀況更加吃緊。

德微 6 月營收 1.76 億元，年增 33%，創單月新高；第 2 季營收 5.18 億元，季增 16%、年增 25%，同寫單季新高，累計上半年合併營收 9.67 億元，年成長 21%。

強茂 5 月稅後純益 1.89 億元，年增 87%，每股稅後純益 0.57 元；受惠 PC、車用等二極體需求暢旺，加上漲價效益，強茂獲利顯著攀升，5 月單月獲利已接近第一季整季的 65%，法人看好，強茂第二季獲利可望再優於第一季，挑戰改寫 10 年來新高。