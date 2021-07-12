【街口投信】股市及債市週報

【股市】

隨著投資者重新湧入業績穩健的大型科技股，加上殖利率反彈，金融類股帶動景氣循環股上漲，週五美國三大股票指數均創下歷史新高。上周五 10 年期美債殖利率反彈之前幾日，一度跌破 1.3%。而隨著利率下降和對經濟增長達到頂峰的擔憂，投資者再度擁抱傳統穩健的大型科技公司。過去一個月，蘋果和亞馬遜均上漲約 15%，遠遠超過標準普爾 500 指數 3% 的漲幅；此外，OPEC+ 之間的談判因未能就生產政策達成一致而被無限期推遲，推升周一油價飆升至多年高位，不過隨後因僵局持續，市場擔憂價格戰再起，油價因此回落，也導致能源股走跌。在旅遊類股上，雖然美國航空旅遊人數在國慶假日期間大幅攀升，但因對快速蔓延的 delta 變種病毒的擔憂揮之不去，旅遊景氣復甦股出現持續走跌的情況。整周美股在大型科技類股領漲下，穩定市場走勢，帶動指數再創新高。

街口投信表示由於 Delta 變種病毒傳播快速，以及美國接種疫苗速度出現放緩狀況，歐洲與亞洲的病例再起，美國當地新增案例也以 delta 病毒為主要感染源，因此導致消費旅遊類股出現走跌情況；此外，日本政府將宣布第四次緊急事態宣言，再度打擊疫情受害企業復甦動能。同時，近期美債殖利率的偏弱走勢，有助於推升科技成長股持續走強，資金排擠效應下，景氣復甦與消費旅遊股仍需等待此波疫情趨緩，才會有表現空間。

本周將再度進入美股重要財報公布期，銀行類股將陸續公布業績，成為關注焦點。依據 Refinitiv 的統計預估，標準普爾 500 指數成分企業獲利將年增長 65% 左右，其中以景氣循環股當中的工業類股為領漲族群，科技類股則低於平均水準之下，預期年增率達 31% 左右。

【債市】

美國 6 月非農就業人數雖優於預期新增 85 萬人，但失業率意外走高使整體 6 月份勞動數據呈現中性，淡化市場對於聯準會提早縮減購債規模或升息之擔憂，加上美國國慶日連假，目前亦進入暑期傳統交易淡季，在美債殖利率大幅走低的情況下，上週新興市場債市呈現震盪走高走勢，J.P. Morgan EMBIGD 指數通週上漲 0.26%。資金流方面，根據 J.P. Morgan 資料顯示，截至 7 月 7 日止一週，新興市場債券基金淨流入量放緩至 13 億美元，低於前一週之淨流入 27 億美元，今年以來則累計有 487 億美元流入新興市場債券基金。

上周 IMF 主席表示增加新增相當於 6,500 億美元之特別提款權 (SDR) 提案已進入最終審核階段，預計將於 8 月底發放予各國，此次 SDR 增加規模創歷史最高紀錄，預計將可幫助提升成員國之流動性及外匯存底，且 IMF 目前正研擬可行之特別提款權轉移計劃，使較富裕之成員國得以將其特別提款權轉移予較需要之貧窮國家，以幫助其經濟自疫情中恢復。

街口投信表示本週持續關注 OPEC + 能否就 8 月份以後減產幅度達成協議，由於部分成員意見分歧，上周 OPEC + 會議在未能取得共識的情況下散會。新興市場央行動態方面，土耳其央行將於本周三召開利率會議，市場預期將維持利率不變，儘管其總統 Erdogan 此前曾表示希望能在 7、8 月展開降息，但上週公佈之通膨數據顯示該國通膨壓力仍高，央行若貿然降息，將難以維持實質利率為正；智利央行亦將於周三召開利率會議，由於國內通膨升溫，以及其央行態度近期略微轉鷹，市場預期將升息一碼，將利率由 0.50% 生至 0.75%，加入巴西、墨西哥… 等新興市場國家之升息行列。

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